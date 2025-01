Die Wissenschaft kann uns viele Dinge erklären. Tages- oder Jahreshoroskope fallen da eher in die Schublade "Aberglaube". Dennoch sind viele Menschen von Sternzeichen fasziniert. SWR4 Psychologin Felicitas Heyne erklärt, woran das liegt und wann wir uns besser nicht auf die Astrologie verlassen sollten.

Zu Tages-, Monats- oder Jahreshoroskopen gibt es eigentlich nur zwei Meinungen: Die einen glauben fest daran, die anderen lassen sie links liegen. Doch wo liegt für eine Vielzahl an Menschen der Sinn in der Sterndeuterei?

Muster und Bedeutungen in Sternzeichen

Astrologie vermittelt Sicherheit

Bestimmen Sternzeichen, wer wir sind?

Wer ist eher für Horoskope empfänglich?

Wann Sie sich nicht auf Ihr Horoskop verlassen sollten

Sterne und Sternbilder folgen einem regelmäßigen Rhythmus am Himmel. Seit jeher vermuten Menschen dort oben den Sitz der Götter. Ebenso mag der Mensch die Suche nach Mustern und Bedeutung in den Dingen, so SWR4 Psychologin Felicitas Heyne. Wir wollen verstehen und am Ende auch davon profitieren oder etwas Gutes daraus machen können. Das gilt ebenfalls für die zahlreichen Himmelskörper.

Es hat einen ganz praktischen Nutzen, wenn ich weiß, in einem bestimmten Monat ist eine gute Zeit um Getreide auszusäen. Das betrifft unser Essen, unseren Schlaf, den Urlaub, usw. Wir sehnen uns danach, die Kontrolle über unser Leben zu haben und vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen zu können.

Faszination Sternenhimmel – auf der Suche nach Sicherheit in der Astrologie dpa Bildfunk Picture Alliance

Horoskope sagen zum Beispiel: "Du bist, wie du bist, weil du ein Steinbock oder ein Löwe bist." Dazu werden allgemein gehaltene Vorhersagen getroffen, die gegen Angst helfen und ein Gefühl von Sicherheit vermitteln sollen.

Oftmals werden den jeweiligen Menschen, die sich dem Sternzeichen zuordnen, Charaktermerkmale zugesprochen – "die Jungfrau liebt die Ordnung", "der Löwe steht gern im Mittelpunkt" oder "der Steinbock ist sehr eigensinnig".

Jetzt könnte man meinen, dass man ja irgendwann zu dem wird, was man jeden Tag in seinem Horoskop liest oder hört. Dem ist aber nicht so.

"Dass ich zu jemandem werde, der ich gar nicht bin, nur weil das so in meinem Horoskop steht, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen."

Wir Menschen neigen eher dazu und uns nach dem auszustrecken, was wir ohnehin über uns und die Welt glauben. Wenn wir oft lesen, dass wir ordentlich und strukturiert sind und wir uns damit identifizieren können, denken wir natürlich beim Lesen: "Stimmt, das passt." Lesen wir das als eher unordentliche und chaotische Menschen, dann heißt es schnell: "Das Horoskop ist ja totaler Quatsch."

Da Horoskope sehr allgemein formuliert sind, findet jeder irgendwo etwas Passendes für sich. Deswegen finden viele Menschen sie auch so zutreffend.

"Kritisch wird es immer dann, wenn ich dem Horoskop zu viel Macht über mein Leben einräume."

Wenn ich mich nicht mehr mit dem einen Partner treffe, weil er das "falsche" Sternzeichen hat, lege ich mein Leben in die Hände eines Horoskops. Ich höre ich nicht mehr auf meine Bedürfnisse und übernehme keine Verantwortung mehr. Das ist immer etwas Schlechtes, sagt die SWR4 Psychologin.

Das gilt auch für negative Vorhersagen, die einem große Angst machen. Sätze wie: "Eine schwierige Zeit steht Ihnen bevor", können Unsicherheit verstärken. Das kann es noch wahrscheinlicher machen, dass etwas Blödes passiert.

Wenn das Horoskop und Sternzeichen wie ein Käfig werden, kann es die persönliche Entwicklung einschränken. "Ich bin halt ein Steinbock, ich kann nichts dafür", ist ein typischer Ausspruch dafür. Damit sollte man sehr vorsichtig sein.

Gern wird zudem mit dem Glauben an Esoterik Geschäft gemacht. Also lieber Horoskope zum Spaß lesen, als sie zu ernst zu nehmen.