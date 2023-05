Reden in der Beziehung: Gründe fürs Schweigen und Tipps dagegen

per Mail teilen

Wenn sich ein Paar nichts zu sagen hat, dann muss das nicht immer bedeuten, dass die Beziehung am Ende ist. Psychologin Felicitas Heyne über Gründe fürs Schweigen und Tipps wie Partner wieder ins Reden kommen.

Warum Schweigen nicht immer ein Alarmzeichen ist

Gemeinsam schweigen kann schön sein

Schweigen kann auf Probleme in der Beziehung hindeuten

Das Interesse für den Partner nicht verlieren

Handy ruiniert Kommunikation in der Beziehung

Reden an sich ist kein Zeichen für eine gute Kommunikation

So kommen Paare wieder ins Gespräch

Wenn unser Partner schweigt, dann sollten wir erstmal schauen, was die Gründe dafür sind, bevor wir in Panik geraten. Das Schweigen kann ganz unspektakuläre Gründe haben, sagt SWR4 Psychologin Felicitas Heyne.

Vielleicht war der Tag stressig und er ist einfach nur müde. Dann hat man dann gerade keine Lust auf ein ausführliches Gespräch. Vielleicht geht es auch beiden ähnlich.

Hinter dem Schweigen kann auch das Bedürfnis stehen, mal alleine für sich sein zu wollen, nachzudenken oder sich erholen zu wollen. Vermutlich ist es dann besser, sich zurückzuziehen und dem Partner das auch mitzuteilen. Damit der auch weiß, was los ist.

Gemeinsames Schweigen, könne auch ein Zeichen dafür sein, dass man sich sehr wohl und sehr sicher miteinander fühlt. Es könne etwas Gemütliches, Entspannendes haben, so Heyne.

Schweigen kann natürlich auch ein Zeichen von dicker Luft sein. Oder man langweilt sich schlicht miteinander, so die Psychologin.

Hier ist es wichtig zu schauen, wie sich der Partner sonst verhält. Passiert es in letzter Zeit häufiger, dass man sich anschweigt? Passiert das auch in Momenten in denen man Stress und Müdigkeit ausschließen kann? Verhält sich der Partner sonst anders als sonst?

Dann sollten Sie Ihren Partner behutsam darauf ansprechen, dass Sie in letzter Zeit eine Verhaltensänderung beobachtet haben und nachfragen, ob es dafür einen Grund gibt. Machen Sie ihrem Partner auf keinen Fall Vorwürfe.

In der Kennenlernphase stellt man sich automatisch viele Fragen, man ist neugierig und will mehr über den anderen wissen. Doch das geht in längeren Beziehungen manchmal verloren. Paare machen dann häufig den Fehler, dass sie glauben, sie wüssten schon alles über den anderen.

Für eine gelungene Kommunikation ist es außerdem wichtig, dass man sich auf sein Gegenüber konzentriert. Unser geliebtes Smartphone kann da schon zum Störfaktor werden, der uns ständig ablenkt.

"Früher hat man sich ausschließlich miteinander beschäftigt. Heute ist quasi die ganze Welt in der Tasche mit dabei und funkt dazwischen. Das ruiniert schon viele Gespräche, wenn man dauernd nebenbei aufs Handy schaut."

Reden an sich, sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität einer Beziehung aus. "Wenn zwei dauern miteinander reden, dann kann das bedeuten, dass sie sich im positiven Sinne ganz viel zu sagen haben", so Heyne.

Aber manchmal plappern Menschen auch nur deshalb so vor sich hin, um peinliches Schweigen zu vermeiden. Oder es wird geredet und die eigentlich wichtigen Themen oder Probleme werden nicht angesprochen oder vermieden. Das Paar bleibt in der Kommunikation an der Oberfläche. Zum Beispiel, wenn nur noch über Alltägliches oder über den Job gesprochen wird.

Wenn es mit der Kommunikation zwischen Partnern nicht gut läuft, hat SWR4 Psychologin Felicitas Heyne ein paar Tipps.