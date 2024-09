per Mail teilen

19. Mai 2018 – Harry und Meghan geben sich in Windsor das Ja-Wort – eine royale Traumhochzeit. Es scheint, als würden alle Kopf stehen. Tausende reisen zur Hochzeit, um einfach nur dabei zu sein. Die Menschen freuen sich vor allem für Prinz Harry, der endlich seine Frau fürs Leben gefunden hat. Über diese Hochzeit und den 40. Geburtstag von Prinz Harry spricht Annelie Malun im zweiten Teil mit Royal-Expertin Julia Melchior.

Prinz Harry und Meghan nach ihrer Hochzeit in der St George's Chapel im Mai 2018. picture-alliance / Reportdienste Photoshot

Harry entdeckt Meghan auf Instagram

Als Meghan Markle in das Leben von Prinz Harry tritt, ändert sich einfach alles. Angeblich soll Harry Meghan im Juli 2016 auf Instagram entdeckt haben. Dann versuchte er mit ihr in Kontakt zu kommen. Und es gelang. Für Harry soll es Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Im November 2016 wurde die Beziehung der beiden öffentlich.

Davor führten sie eine Fernbeziehung. Harry und Meghan gingen nicht in Clubs oder auf Polospiele. Sie trafen sich privat und konnten so ihre Beziehung erstmal geheim halten.

Meghan trat erstmals mit Harry am Rande eines Polospiels in Erscheinung. Ihren ersten richtig großen Auftritt hatten sie 2017 bei den Invictus Games in Toronto.

Meghan die Frau fürs Rampenlicht

Meghan ist ein ganz anderer Frauentyp als Harrys Ex-Freundinnen. Und sie schien von Anfang an bereit und dem auch gewachsen zu sein, die Frau an Harrys Seite zu sein.

Meghan, eine gestandene Frau, älter als er, die aus eigener Kraft etwas geleistet hat. Eine Schauspielerin und Aktivistin, ehrgeizig und selbstbewusst. Doch ist sie geeignet, sich in das System der britischen Königsfamilie einzufügen?

Quereinstieg ins Königshaus

Meghan ist eine Quereinsteigerin ohne Vorbereitungszeit. Sie ist Amerikanerin und stammt aus einem ganz anderen Kulturkreis. Wer ins britische Königshaus einheiratet, der muss einiges lernen, die britische Geschichte und die des Königshauses verinnerlichen, verstehen, welche Funktion der Monarch hat, welche wichtigen Zeremonien und Feierlichkeiten es gibt, wie die Krone organisiert ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Und vom Kennenlernen zur Heirat ging es für royale Verhältnisse sehr schnell.

Harry und Meghan: Nicht nach den Regeln der Royals

Mit Meghan an seiner Seite war Harry ein ganz anderer Mensch. Kein Vergleich mit dem jungen Rebellen, der zuvor ständig mit Skandalen und Fehltritten in den Schlagzeilen war. Das konnte man bei gemeinsamen Terminen sehen. Hand in Hand gingen die beiden über rote Teppiche. Wie sie den Dialog suchten, mit Menschen und Vertretern von Wohltätigkeitsorganisationen.

Es gab Momente wo William, Kate, Harry und Meghan gemeinsam auftraten und von der Presse als "Fabulous Four" gefeiert wurden. Sie gaben ein viel versprechendes Bild ab. Weil die beiden Paare unterschiedliche Gesellschaftsschichten ansprechen: William und Kate das Establishment, Harry und Megahn die mulitkulturelle Gesellschaft Großbritanniens.

Meghan verkörpert eine Frau, die selbstbestimmt ist und sich für Frauenrechte einsetzt. Als Aktivistin spricht sie jüngere Bevölkerunsgschichten an. Doch man könnte sagen: Das Königshaus war nicht auf so ein Kaliber von Frau vorbereitet. Harry und Meghan machten zwar was aus ihrer Rolle, aber nicht nach den Regeln der Royals.

Megxit und Zerwürfnis mit dem Königshaus

Im Januar 2020 dann der Rücktritt der beiden aus dem Königshaus, dann der Umzug in die USA, der Bruch mit der Königsfamilie. Dazu das viel diskutierte TV-Interview bei Oprah Winfrey und die Biografie von Prinz Harry, die weltweit große Wellen auslöste und das Zerwürfnis mit der royalen Familie noch größer machte. Mittlerweile haben Meghan und Harry zwei Kinder. Sie verdienen ihr eigenes Geld und haben ihre wohltätigen Projekte.

Eigentlich haben sie alles, was sie wollten. Doch die Frage ist, ist Harry glücklich? Irgendwie scheint der Prinz seine Identität verloren zu haben. Auch traurig: Seine Kinder haben keine Verbindung mehr zum Königshaus.

Vor der Veröffentlichung seines Buches hat Harry in einem Interview gesagt: "Ich möchte meinen Vater und meinen Bruder zurückhaben." Und als die Krebsdiagnose von König Charles bekannt wurde, ist Harry von jetzt auf gleich ins Flugzeug gestiegen, um seinen Vater zu sehen. Harry sucht nach Versöhnung, aber es ist wohl viel Porzellan zerschlagen worden.

Welche Diskussionen es rund um den Megxit gab, welche Fehler Harry gemacht hat und vieles mehr erfahren Sie in diesem Podcast. "Annelies Royale Welt" ist der Podcast von Royal-Expertin Annelie Malun mit spannenden Einblicken in die Königshäuser. Hintergrundinfos garantiert! Informativ, erfrischend und kurzweilig – alle 14 Tage neu.