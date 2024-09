Prinz Harrys 40. Geburtstag: Sein bewegtes Leben vor Meghan

Prinz Harry war trotz seiner Fehltritte und Skandale einst Liebling der Royal Family – mit einem großen Herzen. So war sein Weg vom "Dirty Harry" zum "Duty Harry".

Es war ein Leben im Rampenlicht vom ersten Moment an: Prinz Harry wird am 15. September 1984 in London geboren – als zweites Kind des britischen Thronfolgers Prinz Charles und seiner Frau Prinzessin Diana. Und schon einen Tag nach seiner Geburt wird er der Weltpresse präsentiert!

Prinz Charles und Prinzessin Diana präsentieren 1984 vor einer Klinik in London Prinz Harry, ihren Zweitgeborenen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Photoshot

Harry und Lady Di: Kindheit mit einer liebevollen Mutter

Seine Kindheit war für royale Verhältnisse wohl eine gute Kindheit. Prinz Harry wächst mit viel Liebe und Zuwendung seiner Mutter "Lady Di" auf. Die beiden hatten immer ein sehr enges Verhältnis. Diana nahm ihn und seinen älteren Bruder Prinz William mit auf Reisen. Im Gegensatz zu früheren Generationen war Prinzessin Diana eine echte, sich kümmernde Mutter. Sie hat mit ihren Kindern gebacken, ging mit ihnen ins Kino oder auf die Kirmes.

Der dreijährige Prinz Harry auf dem Arm von Prinzessin Diana: Sohn und Mutter hatten ein enges Verhältnis. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/AP Photo | John Redman

Harry bekam aber auch schon früh die Popularität der Mutter zu spüren. So versuchten die Paparazzi unermüdlich, Fotos der Prinzessin und ihrer beiden Söhnen zu bekommen. Gerade infolge des ersten großen Einschnitts in Harrys Leben: Seine Eltern trennten sich 1992. Dann folgten der Rosenkrieg und die vielen Schlagzeilen – all das hat er mitbekommen. Die offizielle Scheidung der Eltern wurde dann 1996 vollzogen.

Trennung und Tod: Zwei heftige Einschnitte für den jungen Prinzen

1997 folgte der zweite heftige Einschnitt für Harry: Seine Mutter stirbt bei einem tragischen Autounfall in Paris. Da war er gerade mal zwölf Jahre alt. Gemeinsam mit seinem Bruder William musste er unter den Augen der Weltöffentlichkeit beim Trauerzug hinter dem Sarg seiner Mutter laufen. Das fiel bei den Royals damals unter die Kategorie "royale Pflichterfüllung".

Ganz schön viel für einen Zwölfjährigen. Für Harry war es eine traumatische Erfahrung. In den Folgejahren stand er zudem ständig im Fokus der Medien. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ließ er nun wenig aus: Drogen, Nacktfotos, ein riesen Skandal wegen eines Nazi-Kostüms. Wie sich später herausstellte, haderte Prinz Harry damals sehr mit seiner Rolle als Zweitgeborener, als "Reserve-Thronfolger".

Thronfolger Prinz William und der Rebell Prinz Harry

Sein Bruder William hingegen hatte seine Rolle als Thronfolger und seine Freundin Kate. Das gab ihm in den kommenden Jahren Stabilität und Kraft. Diese Stützen hatte Prinz Harry nie. Harry war immer der wildere, der lässigere und lebenshungrigere Prinz von beiden. Er war der Rebell im Königshaus. Während William auf seine Rolle als Thronfolger vorbereitet wurde, versäumte man es, seinen Bruder Harry auf seine Zukunft vorzubereiten.

Die Privatschule Eton absolviert Harry ohne Ambitionen. Nach seinem Schulabschluss nahm er sich eine Auszeit, ein "Gap Year". Er war in Australien und Südafrika, er arbeitete in einem Waisenhaus in Lesotho. Danach absolvierte er die renommierte Militärakademie in Sundhurst und wurde zum Hubschrauberpiloten ausgebildet. Die Einsätze, unter anderem in Afghanistan, prägen ihn fürs Leben. Mit dem Eintritt ins Militär wurde aus "Dirty Harry" "Duty Harry": Er war nicht mehr nur Rebell, sondern nahm nun auch Pflichten wahr und rief wohltätige Projekte ins Leben – wie einst seine Mutter Diana.

Zwei Beziehungen, die an Harrys Position scheitern

Die erste richtige Freundin von Prinz Harry war Chelsea Davy. Seit dem Jahr 2004 waren sie und Harry offiziell ein Liebespaar. Die ein Jahr jüngere Chelsea war damals eher unbedarft, natürlich, wild und naturverbunden. Die Beziehung mit ihr war für den jungen Prinzen eine wichtige und prägende Zeit. Sie reisten viel. Doch die Beziehung scheiterte.

Prinz Harry in Uniform zusammen mit seiner Freundin Chelsea Davy 2010 bei der Feier zum Abschluss seiner Ausbildung als Hubschrauberpilot bei den britischen Heeresfliegern. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | W02 Richard Dawson Rlc / British

2012 lernte Harry Cressida Bonas auf einem Musikfestival kennen. Sie wurden ein Paar, passten gut zusammen. Doch auch ihr Liebesglück währte nicht ewig, im Frühjahr 2014 war Schluss. Die beiden ersten Partnerinnen von Prinz Harry verband eine Sache: Sie konnten sich das Leben als Prinzessin im britischen Königshaus nicht vorstellen. Für Harry war es tragisch, dass seine Beziehungen aufgrund seiner Position keine Zukunft hatten. Immerhin: Beide waren bei seiner späteren Hochzeit als Gäste dabei.

Meghan Markle und der Beginn eines ganz neuen Lebensabschnitts

Denn dann trat Meghan Markle in das Leben von Prinz Harry. Der Gegenentwurf zu den Partnerinnen, mit denen er bislang liiert gewesen war, nicht nur optisch. Eine drei Jahre ältere und gestandene Frau, die durchaus das Rampenlicht suchte. Denn seine bisherigen Freundinnen hatten sich lieber aus der Öffentlichkeit heraushalten wollen. Und mit Meghan an seiner Seite änderte sich einfach alles ...

Wie Harry sich in der Schule machte und noch vieles mehr über den jungen Prinzen, erfahren Sie in diesem Podcast. Zum seinem weiteren Lebensweg dürfen sie sich auf eine zweite Podcast-Episode freuen. "Annelies Royale Welt" ist der Podcast der SWR4 Royal-Expertin Annelie Malun mit spannenden Einblicken in die Königshäuser. Hintergrundinfos garantiert! Informativ, erfrischend und kurzweilig – alle 14 Tage neu.