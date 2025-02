Royal-Expertin Annelie Malun: Ein Aufnahmegerät für ihren Podcast hat sie immer dabei

Annelie Malun ist bei großen royalen Ereignissen als Reporterin vor Ort und ist Host des Podcasts "Annelies Royale Welt". Da spricht sie mit ihren Gästen über das Leben und Wirken der Royals.

Annelie, du bist ja als Royal-Expertin viel unterwegs und bei royalen Anlässen vor Ort. Welches war denn dein Highlight bisher.

Royal-Expertin Annelie Malun mit Königin Silvia von Schweden 2023 in Heidelberg. Ben Pakalski

Ich kann sagen, es gibt mehrere: Eines davon ist, dass ich im Mai 2023 in Heidelberg Königin Silvia von Schweden kurz treffen konnte. Sie hatte die Ehrenbürgerwürde der Stadt erhalten und nach der Verleihung gab es kurz Zeit mit ihr zu reden. Sie war sehr interessiert, zugewandt und sehr sympathisch. Ihr war es wichtig, jedem die Hand zu schütteln und hatte auch ein kurzes Wort übrig. Sie hat mir übrigens wegen der Farbe meines Oberteils ein Kompliment gemacht. Und das war nicht so einfach dahergesagt. Sie hat es wirklich so gemeint.

Apropos Händeschütteln, ein weiteres Highlight: die Gartenparty im Buckingham Palace. Ich hatte eine persönliche Einladung. König Charles III. kam auf mich zu, hat mir die Hand gegeben und wir haben ein paar Worte, teilweise auf Deutsch, gewechselt.

Annelie Malun wartet vor dem Buckingham Palast auf Einlass zur royalen Gartenparty mit König Charles. Annelie Malun

Ein weiterer Höhepunkt, wenn man es so bezeichnen darf, war das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II.. Ich war tagelang vor Ort in London und in Windsor, um von diesem historischen Ereignis für Radio und Fernsehen zu berichten. Diese massive Anteilnahme der Briten hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte auch die Gelegenheit, den aufgebahrten Sarg der Queen in der Westminster Hall zu sehen und die Reaktion der Menschen, die sich stundenlang in kilometerlangen Schlangen angestellt hatten, nur um für einen kurzen Moment Abschied von ihrer Queen zu nehmen. Und auch dieses Meer an Blumen und Karten am Buckingham Palast hat mich sehr berührt.

Welche royale Persönlichkeit fasziniert dich besonders und warum?

Queen Elizabeth II..Ihr Pflichtbewusstsein, ihre Disziplin, die sie noch bis kurz vor ihrem Tod gezeigt hat, das hat mich fasziniert. Das ist einmalig.

Wenn du auf royaler Mission unterwegs bist, gibt es da etwas, was du immer bei dir hast?

Annelie Malun vor dem königlichen Schloss in Stockholm. Annelie Malun

Ganz wichtig: mein Smartphone! Das ist der Zugang zu allen Medien. Da muss ich nur mein Mikrofon anstöpseln und kann mittels einer App direkt Live-Gespräche fürs Radio machen. Dasselbe gilt fürs Fernsehen. So kann mich jeder TV-Sender jederzeit live ins Programm schalten. Und ein Stativ für solche Schalten habe ich auch immer dabei. Diese Dinge sind besonders bei royalen Großereignissen essenziell. Auch immer mit dabei hab ich ein Aufnahmegerät, mit dem ich von vor Ort Podcastfolgen aufzeichnen kann. Und ebenfalls ganz wichtig: ein kleines Notizbüchlein, um schnell mal was aufzuschreiben! Ganz analog.

Hast du ein paar Insidertipps für royale Fans? Wo sollten die unbedingt mal vorbeischauen?

Auf alle Fälle sollte man sich in London auf die Spuren von Lady Di begeben. Da gibt es zum Beispiel in der Old Brompton Road das Haus, in dem sie in einer Mädels-WG gewohnt hat, bevor sie Prinz Charles kennengelernt hat. Außerdem empfehle ich einen Ausflug nach Althorpe. Das ist gut 1,5 Stunden außerhalb von London und mit Zug und kurzer Taxifahrt gut erreichbar. Dort hat sie die meiste Zeit ihrer Kindheit und Jugend verbracht und dort ist sie auf einer kleinen Insel beigesetzt worden.

Wen würdest du gerne mal zu dir ins Podcast-Studio als Gast einladen, wenn alles möglich wäre?

Da hätte ich zwei Wünsche! König Charles und Kronprinzessin Victoria. Vielleicht beide zusammen? Das wäre doch eine interessante Kombi!

Du hast ja schon eine ganze Reihe von Podcastfolgen aufgenommen. Was ist denn dabei schon so Überraschendes passiert?

Bei einer Aufzeichnung von vor Ort, einen Tag nach dem Thronwechsel in Dänemark, fuhren während die Aufnahme lief, die Limousinen mit Königin Margrethe, König Frederik und Queen Mary vorbei. Ich wusste ja, dass sie zu einem Termin ins Parlament kommen würden, die ganz genaue Uhrzeit war aber nicht klar. Da waren die Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer live dabei!

Wie hat das eigentlich angefangen mit dir und den Royals?

Schon als ich klein war. Ich erinnere mich daran, da war ich noch in der Grundschule, da hat mir meine Mutter am Küchentisch erklärt, wer mit wem in den Adelshäusern verwandt ist. Meine Mutter war ein großer royaler Fan. Ich weiß noch, wie schockiert sie über den Tod von Fürstin Grazia Patrizia war. Ein Muss waren auch die Großereignisse im Fernsehen. Mit ihr habe ich 1981 die Hochzeit von Lady Di und Prinz Charles angeschaut. Spätestens da war ich komplett infiziert.

