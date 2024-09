"Ich geh noch zur Schule" – Flotte Musik über den Ernst des Lebens

Sommerferien vorbei, Schulbankdrücken ist nun angesagt! Das bedeutet auch, dass das Freibad passé ist und sich stattdessen die Klassenzimmer wieder füllen. Unser SWR4 Musikexperte Hans-Jürgen Finger hat sich zu diesem Anlass auf die Suche begeben. Damit sind sowohl das Ferienende als auch das Schulbankdrücken als Thema gesetzt.

Mit in der Klasse beim Musikunterricht sitzen dieses Mal zum Beispiel Manuela, Connie Francis, Bill Haley und Ted Herold. So flott und heiter können also Ferienende und Schulanfang sein! In diesem Sinne: Still sitzen, Rücken gerade und gut aufpassen, welche Raritäten dabei zum Vorschein kommen ...