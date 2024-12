G.G. Anderson – Gerd Grabowski zum 75. Geburtstag

Erinnern Sie sich an Gruppen wie "The Blue Moons" und "Love and Tears"? Oder sind Ihnen "Alexander Marco" und "Tony Bell" noch ein Begriff? Hinter all diesen Namen verbirgt sich Gerd Grabowski, der erst als Schlagzeuger in diversen Beatbands seine Karriere startete und später viele Hits im Pop- und Schlagerbereich geschrieben hat.

Viele davon hat er unter seinem Pseudonym G.G. Anderson selbst gesungen, wie "Mama Lorraine" oder "Sommernacht in Rom“. Aber auch Stars wie die Bellamy Brothers, Nana Mouskouri oder Roland Kaiser. Jetzt wurde der Künstler 75 Jahre alt. Grund genug für SWR4-Musikexperte Hans-Jürgen Finger, einige der Erfolge von Gerd Grabowski alias G.G. Anderson noch mal aufleben zu lassen.