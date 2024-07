Wenn eine weiß, wie man ein Konzert feiert, dann ist das Andrea Berg. Beim 17. Heimspiel in der Arena im Fautenhau war der Freitagabend wieder ein Open Air der Extraklasse.

Heimspiel 2024: Die Arena ist Andrea Bergs Wohnzimmer

Welcher Fan will nicht mal bei Andrea Berg ins Wohnzimmer? Naja, ganz so gemütlich ist es in der Arena im Fautenhau in Aspach zwar nicht, nichtsdestotrotz ist das Heimspiel ein Fan-Highlight. Und die Fans kommen ihrem Star natürlich nahe und können mit Andrea ein Wochenende lang durchfeiern.

Endlich wieder hier zu Hause, endlich wieder Heimspiel, ich hab mich so auf euch gefreut!

"Du bist der Kompass auf meiner Reise" – Andrea Bergs neue Single

Natürlich lässt sich die Sängerin nicht nehmen, schon mal einen kleinen Einblick ins neue Album, das im Herbst erscheinen soll, zu geben. Für ihre Fans singt sie "Du bist der Kompass auf meiner Reise" – ein Song, der aus ihrem Herzen kommt.

Sie sagt im Interview mit uns: "Es erzählt wirklich von der Essenz des Lebens. Das wichtigste ist: Wo gehöre ich hin. Es sind oft auch die Fans, die mit mir durch diese ganzen Jahre ja auch immer mit durchgegangen sind."

Irgendwo sind wir uns gegenseitig auch Kompass geworden. Und man kann im stärksten Sturm sagen: Mir kann nichts passieren, weil links und rechts ist jemand, der mich hält.

Und dazu wurde dann sogar in der WIRmachenDRUCK Arena live das Musikvideo gedreht – natürlich mit ihren Fans im Hintergrund! Da hieß es dann: Handylampen an.

Ich möchte, dass wir einen riesen Sternenhimmel mit euch machen für mein neues Album.

Huch, was macht denn Nik P. auf der Bühne?

Andrea Berg ist bekannt dafür, dass sie sich zu ihren Heimspielen immer einen Überraschungsgast einlädt. In diesem Jahr war es kein geringerer als Nik P.

Bei Instgram schreibt die Schlagerkönigin: "Dank auch an meinen Freund Nik P. – so schön, dass du da bist".

Mit den Fans auf Tuchfühlung

Andrea Berg hat eine Art Ritual: Bei jedem der 17 Heimspielen, die sie bisher in Aspach gespielt hat, ging sie immer irgendwann von der Bühne zu ihren Fans, so auch dieses Mal. Ein Küsschen, eine Umarmung, ein Foto: Das ist das, was Andrea Bergs Fans so an ihr lieben.

Pyrotechnik umweltfreundlicher

Beim Heimspiel 2024 gab es einige Änderungen beim obligatorischen Feuerwerk am Ende des Konzerts. Das liegt zu einen unter anderem natürlich daran, dass ein Pyrotechnik-Weltmeister am Werk war, zum anderen soll es wohl auch umweltfreundlicher gewesen sein.