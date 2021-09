Computerspielsucht – Eine Krankheit?

Fast 3000 Menschen sind bei den Anschlägen des 11. September 2001 gestorben. Doch das Sterben geht weiter. Vor allem Ersthelfer haben damals große Mengen giftigen Staubs eingeatmet. Viele von ihnen sind an Krebs erkrankt. An den Spätfolgen sind bereits fast so viele Menschen gestorben wie bei den Anschlägen selbst. mehr...