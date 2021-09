Polizeieinsatz im Parlament

Die 64. Sitzung ist die letzte im Originalton überlieferte der 5. Wahlperiode und relativ kurz. Vorausgegangen war an dem Spätvormittag große Irritation wegen eines Polizeieinsatzes im Parlament. Abgeordnete der NSDAP hatten in der Reichstags-Wandelhalle (quasi der Kantine) einen Journalisten blutig geschlagen. Der Mann hieß Helmuth Klotz und hatte eine schillernde Vergangenheit. Er war auf Hitlers Seite beim Hitlerputsch dabei gewesen und kam wie dieser in Schutzhaft in Landsberg. Im Laufe der späten 1920er-Jahre wechselte er das Lager von extrem rechts nach links, trat in die SPD ein und arbeitete als Journalist. Von Klotz stammen viele Propagandaschriften gegen die Nationalsozialisten.

Eduard Dingeldey (DVP) fordert Aufhebung des Verbots von SA und SS An diesem 12. Mai ist die Lage im Parlament noch völlig unklar. Parlamentspräsident Paul Löbe eröffnet die Sitzung nach der Unterbrechung erneut. Ab hier beginnt der Mitschnitt. Löbe zeigt sich fassungslos, kann aber noch keine Details nennen. Der DVP-Abgeordnete Eduard Dingelday spricht dem Außenminister das Misstrauen seiner Fraktion aus und plädiert für eine Aufhebung des Verbots von SA und SS. Breitscheid lehnt Misstrauensanträge ab Der SPD-Abgeordnete (und quasi Fraktionsvorsitzende) Rudolf Breitscheid lehnt sämtliche Misstrauensanträge ab, erklärt aber trotzdem seine Kritik am Kabinett Brüning. Die Erklärung führt zum Aufruhr im Parlament, Abgeordnete von SPD ("Bluthund!") und NSDAP ("Verbrecher!") werden zur Ordnung gerufen. Breitscheid sagt, dass die SPD einem Sturz der Brüning-Regierung nicht die Hand reichen würde, weil damit die Nationalsozialisten an die Macht kämen. Turbulente Szenen am Nachmittag Der frühe Nachmittag in diesem Original-Ton zeigt turbulente Szenen. Alle Anträge werden nach der Abstimmung mit kleiner Mehrheit abgelehnt. Der KPD-Abgeordnete (und quasi Fraktionsführer) Torgler macht sich über die SPD-Fraktion lustig, die sich nach dem Vorfall in der Kantine "wie die geprügelten Hunde" aufführte und sich "alles von denen da drüben gefallen" ließ. Kommunistische Abgeordnete seien immer wieder aus dem Parlament "herausgeschleppt" worden. Es wird eine Stunde Pause erbeten. Polizeieinsatz im Parlament Eine Stunde später, 14 Uhr 41, eröffnet Löbe die Sitzung mit der Anmerkung, er habe der Polizei jetzt wegen Verdunkelungsgefahr die Befugnis erteilt, die Straftat zu verfolgen. Ohne Kommentar liest er eine Mitteilung vor, die besagt, "dass die Frau des im Hause Verletzten inzwischen angeläutet worden ist und ihr mitgeteilt worden ist, dass ihr Mann sich im Hause ungebührlich betragen habe, dass er infolgedessen zusammengeschlagen worden wäre und sie herkommen solle, sich seine Knochen abzuholen." Löbe kann sich gegen NSDAP nicht durchsetzen und schließt die Sitzung Er schließt wegen Tatverdachts grober Verletzung der Ordnung vier NSDAP-Abgeordnete für 30 Tage von den Parlamentssitzungen aus: Heines, Krause, Weitzel, Stegmann. Die vier verlassen den Saal jedoch nicht. Daraufhin schließt Reichstagspräsident Paul Löbe die ganze Sitzung und behält sich vor, wann er die nächste Sitzung einberufen wolle. Um 14 Uhr 43, also zwei Minuten nach Eröffnung, ist die Sitzung geschlossen.