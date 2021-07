Resilienz ist die Fähigkeit, auch in belastenden Zeiten psychisch gesund zu bleiben - gerade in der Corona-Pandemie ein heiß diskutiertes Thema. Das Geheimnis der Resilienz erforscht die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Michèle Wessa am Leibniz-Institut für Resilienz-Forschung in Mainz, europaweit das erste seiner Art. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt sie Experimente und Befragungen, um der Resilienz auf die Spur zu kommen und Erkenntnisse für die Therapie zu gewinnen. mehr...