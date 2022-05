Zwischen NS-Zeit und Stalinismus – Eine deutsch-tschechisch-jüdische Familiengeschichte

per Mail teilen

Von Mirjam Steger

Hana Frejková wurde im Januar 1945 als Tochter einer deutschen Schauspielerin und eines sudetendeutschen Politikers jüdischer Abstammung im Londoner Exil geboren. Ihr Vater Ludvík Frejka war nach 1945 wirtschaftlicher Berater des Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik in Prag. 1952 wurde er in einem stalinistischen Schauprozess hingerichtet. Ehefrau und Tochter wurden ins Grenzgebiet vertrieben. Ihre Mutter, so Hana Frejková, habe danach nicht mehr mit ihr gesprochen. Sie sei verstummt, denn Tschechisch konnte sie nicht und Deutsch sprechen wollte sie nicht.