Mit 19 Jahren traf Jens Anno Müller die Entscheidung, Bruder Anno zu werden.

Er trat in den 80er Jahren in den Orden der Amigonianer ein. In der weltzugewandten Ordensgemeinschaft fand er für sich den geeigneten Rahmen, um jungen Menschen zu helfen. Dreißig Jahre lang engagierte er sich in Gelsenkirchen-Feldmark für Jugendliche, die andere längst abgeschrieben hatten: Hausaufgabenbetreuung, Kicken, Besuche im Gefängnis.

2019 dann der Perspektivwechsel: Sein Orden schickte ihn als stellvertretenden Generaloberen nach Rom. Was er an seinem Glauben liebt und welche Veränderungen er sich für seine Kirche wünscht, darüber spricht er in SWR2 Tandem.

(SWR 2020)

Musiktitel

Do you believe

Robin McKelle

CD: Melodic canvas

Waiting for something to believe in

Allman Brown

CD: Darling, it'll be alright

Bunt und hell

Dota

CD: Die Freiheit

Vou ver

Lokua Kanza

CD: Nkolo

I believe

Salt

CD: La solution