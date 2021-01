Wütende Demonstrierende stürmten am 6. Januar das Kapitol in Washington, um die Bestätigung des Wahlsiegers Joe Biden in Senat und Repräsentantenhaus zu verhindern. Amerikanische Bürgerinnen und Bürger hätten noch nie versucht, das Kapitol zu stürmen. Es sei ein Putschversuch gewesen, ordnet der Politikwissenschaftler Michael Werz das Chaos in der US-Hauptstadt in SWR2 ein. mehr...