Wenn in Büchern nicht mehr das Wissen der Welt liegt, sondern im Internet - was wird dann aus Bibliotheken? Ausgehend von diesem Gedanken hat Tanja Weißmann die Stadtbibliothek Ludwigshafen zu einem modernen Ort der Begegnung und Inspiration gemacht.

Seit 1995 arbeitet die Diplombibliothekarin in der Einrichtung, die sie seit 2015 leitet.

Nach der Sanierung 2017 ist es ihr gelungen, besonders Jugendliche zu begeistern. „Freiraum“ heißt deren Bereich, wo sie natürlich noch lesen, aber auch lernen, Musik hören, gamen, Clubs gründen, gemeinsam Ideen umsetzen - und einfach abhängen. Tausend Gründe jeden Tag wiederzukommen, auch wenn Corona es schwer macht, verbunden zu bleiben.

Darin ab 19.45 Uhr:

Die Hörspielserie "Djatlow-Massaker": Tattoos (4/9).

Folge 4 von 9 (15' 56")

Musiktitel:

Solo una parola

Francesco Wilking feat. Malika Ayane Crucchi Gang

CD: Solo una parola



Why were you smiling

Liv Solveig

CD: Why were you smiling



Come as you are

Nirvana

CD: Come as you are



Nada

Lido Pimienta

CD: Miss Colombia