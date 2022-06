Vorbild Deutschland? Die Philosophin Susan Neiman über den Umgang mit der Vergangenheit

Seit 20 Jahren leitet Susan Neiman das Einstein Forum in Potsdam, und noch viel länger beobachtet die amerikanische Philosophin, wie Deutschland mit seiner Vergangenheit umgeht.

Dass es einer Gesellschaft gelungen sei, weg vom Opferdiskurs Täterschaft zu bekennen, sei historisch einmalig, konstatiert sie. Davon sei die US-Gesellschaft mit ihrer Rassismus-Geschichte noch meilenweit entfernt. Nun hat sie ein Buch geschrieben. Von den Deutschen lernen heißt es. Als Anleitung gedacht, für einen Prozess, der in Amerika überfällig und in Deutschland noch nicht vollkommen ist.

Von den Deutschen lernen: Wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können
Autor: Susan Neiman
Genre: Geschichte
Verlag: Hanser Berlin, 28,- Euro gebundenes Buch
ISBN: 978-3446265981

