Unikate für die Füße – Maßschuhmacherin Cäcilie Becker

Jede und jeder kann sich einen Picasso leisten. Das ist mit „Fantasy Art Collecting“ möglich, einem Online-Spiel, das Einblicke in den Kunstmarkt ermöglicht. Mit einem fiktiven Budget von 400 Millionen Dollar kann man aus ausgewählten Kunstwerken von den größten Kunstauktionshäusern wie Christie´s, Sotheby und Philipps eine eigene Sammlung bilden. Wer die in den echten Kunstauktionen besten verkauften Kunstwerke in seiner Sammlung hat, gewinnt 100 Dollar. mehr...