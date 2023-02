Bauernbiographien in Bildern – Die Künstlerin Antje Schiffers

Es ist ein echtes Langzeitprojekt: Seit mehr als 20 Jahren besucht die Künstlerin Antje Schiffers Bauernhöfe in den verschiedensten Ländern. Gegen Kost und Logis fertigt sie Bilder und Videos von den Höfen und ihren Bewohnern an nach deren Vorgaben an. So entsteht eine Langzeitdokumentation ländlichen Lebens von Deutschland bis Südafrika. Es ist nicht das einzige ungewöhnliche Projekt der 1967 im östlichen Niedersachsen geborenen Künstlerin: sie legte zum Beispiel auch eine Vorratskammer für 8000 Festivalbesucher an und bereiste als Botschafterin mit einer Tischdecke als Gastgeschenk alle Partnerstädte von Delmenhorst.

Antje Schiffers Privat

Musikliste:

Damals aufm Dorf

Stefan Noelle

CD: Wie es mich zieht



La Grande

Laura Gibson

CD: La Grande



Aus der Oper King Arthur

Henry Purcell

CD: King Arthur



Drinking Song

Haley Heynderickx

CD: Haley Heynderickx