„Willst du schaukeln?“, fragt der junge Mann seine Tochter in Tel Aviv. Er spricht Deutsch, die Sprache seiner Großmutter. Eine Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt.



Lange Zeit war dies in Israel undenkbar: Öffentlich die Sprache der Nazis zu sprechen war verpönt. Für die dritte Generation nach dem Holocaust aber bedeutet sie nicht das „Halt“ aus Nazifilmen. Mit Deutsch verbinden sie auch den „Obstkompott“ der geliebten Oma.



Sie erzählen in SWR2 Leben, warum sie die Sprache auch an die nächste Generation weitergeben wollen, und warum manche Wörter bis heute tabu sind. (SWR 2019)

Manuskript zur Sendung