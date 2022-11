Gespräch und Musik

Buchcover "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber ...: Die schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft" Querverlag Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber... Die schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft Autor Johannes Kram Verlag: Querverlag ISBN: 978-3896562609

Musiktitel:

Over at the Frankenstein Place

Christopher Malcolm

CD: The Rocky Horror Picture Show



Manchmal wär ich gern ein Papagei

Felix Heller

CD: Operette für zwei schwule Tenöre



Ich steh total auf Jens Riewa

Felix Heller und Ricardo Frenzel Baudisch

CD: Operette für zwei schwule Tenöre



I don't know how to love him

Yvonne Elliman

CD: Cats & Co. - The Best of Andrew Lloyd Webber



Is he strange

John Grant

CD: Love is magic