Michael Riseldiskutiert mit

Maik Brüggemeyer,Musikjournalist beim "Rolling Stone"

Prof. Dr. Susan Neiman,Leiterin des Einstein Forum Berlin

Willi Winkler,Journalist und Dylan-Biograph

Er sei der "Homer unserer Zeit", der "Picasso der Musik", schlicht der "größte Sänger der Rockgeschichte" - kaum ein anderer Musiker wird von seinen Fans so messianisch verehrt wie Bob Dylan. Am 24. Mai wird der Songwriter 80 Jahre alt. Was ist geblieben vom dem einst so zornigen Rebellen? Fordert seine Musik uns heute noch heraus?



Bücher zur Sendung:

Maik Brüggemeyer (Hg.): Look out kid. Bob Dylans' Lieder, unsere Geschichten, Ullstein Verlag, 2021, EUR 18,00

Willi Winkler: Bob Dylan. Ein Leben, Rowohlt Verlag, 2016, EUR 10,00