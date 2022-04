Nicht alle waren Mörder – Was Michael Degen einem jüdischen Jungen über seine Kindheit erzählte

Aus Anlass des Todes von Michael Degen am 9. April wiederholen wir die Sendung von Bettina Fächer aus dem Jahr 2006.

Es ist ein Gespräch zwischen Generationen, ein Berliner Junge sucht nach Antworten zur deutschen Geschichte, fragt, was hast Du erlebt, als Du so alt warst wie ich? Er fragt einen Zeitzeugen, dem die Erinnerung an seine Kindheit nicht leichtfällt: Ich musste mich in Berlin vor den Nazis verstecken. Sein Name: Michael Degen, jüdischer Schauspieler und Autor.





"Nicht alle waren Mörder": So heißt Michael Degens Buch, in dem er erzählt, wie er sich zwei Jahre lang mit seiner Mutter versteckte und so den Terror des Dritten Reiches überlebte. Regisseur Jo Baier hat Degens Kindheitserinnerungen 2006 verfilmt. Hauptdarsteller des Films ist der jüdische Junge Aaron Altaras.