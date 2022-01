Hier stellen wir aktuelle internationale Alben und Singles aus den Genres Pop und Jazz vor. Darin enthalten ist das Album der Woche: Miles Kane - Change the Show vorgestellt von Simon Brauer

Zurück zum Soul – Change The Show von Miles Kane

Musiktitel

Pirates

Spoon & The Forkestra

CD: The Fondest Flinch



Me Fui

Combo Chimbita

CD: Iré



Hard Drive Gold

alt-J

Single



Sister Starling

Aoife O’Donovan

CD: Age Of Apathy



Don’t Let It Get You Down

Miles Kane

CD: Don’t Let It Get You Down



Heute Nacht

Cäthe

CD: Chill Out Punk



Bethel Woods

Midlake

Single



A Pair Of Brown Eyes

Cat Power

CD: Covers



Pouring Rain

BRTHR

Single



Get Up!

Bilbao

Single



Schöne Stunden

Ami Warning

CD: Kurz vorm Ende der Welt



Death & Other Things

Gaspar Narby

CD: Magnet Letters