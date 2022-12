Mitten im Leben – Luisa Rittershaus von der Graphiksammlung Mensch und Tod

„Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen“ - dieses nahezu geflügelte Wort geht auf eine Übersetzung Martin Luthers eines noch viel älteren gregorianischen Chorals zurück. Menschen machen sich seit Menschengedenken Gedanken über die eigene Endlichkeit.

Kunsthistorikerin Luisa Rittershaus leitet seit diesem Jahr die Grafiksammlung „Mensch und Tod“ an der Universität Düsseldorf. Mehr als 3000 Werke zeigen die Entwicklung der Todesdarstellung in der europäischen Kunst – eine ungewöhnliche und in dieser Größe einmalige Sammlung mit berühmten Namen wie Dürer, Rembrandt, Dali oder Kollwitz.

Musiktitel:

Tallest tree

Heidi Marie Vestrheim

CD: Black forest



Tschüss

Helgen

CD: Die Bredouille



Drown

Ursina

CD: When I let go



Vamos ficar na terra

Lucas Santtana

CD: Vamos ficar na terra



Home at last

Natalie Bergman

CD: Mercy



Satan

Andy Shauf

CD: Satan



Take me home

People Club

CD: Take me home