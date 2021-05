Im Wasser hat sich André Wiersig schon immer wohl gefühlt. Im Schwimmverein von Paderborn feiert er Erfolge, glücklich aber ist er im Meer. Als Kind beim Adriaurlaub, später beim Ironman im Pazifik.

Der Wunsch, immer mehr Zeit in Ozeanen zu verbringen, beflügelt seine Willenskraft, er trainiert jahrelang und durchschwimmt 2014 den Ärmelkanal. Das ist nur der Anfang. Bis 2019 durchquert er alle sieben Wasserstraßen der Ocean's Seven, als sechzehnter Mensch überhaupt und einziger Deutscher.

Nach wie vor schwimmt er nebenberuflich. Im Sommer will er als erster die Strecke Cuxhaven – Helgoland bezwingen. Außerdem engagiert er sich für besseren Schwimmunterricht und die Deutsche Meeresstiftung.

Nachts allein im Ozean. Mein Weg durch die Ocean’s Seven. Pressestelle Verlag Eriks Buchregal Nachts allein im Ozean Mein Weg durch die Ocean’s Seven Autor André Wiersig Verlag: Eriks Buchregal ISBN: 978-3-9818798-2-7 Hardcover 19,90 Euro

