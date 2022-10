Lust und Frust in der Provinz – Haben unsere Kleinstädte eine Zukunft?

Der Deutschen Buchpreis geht in diesem Jahr an Kim de l'Horizon für den Roman „Blutbuch“. Kim de l'Horizon stellt sich als non-binäre Persönlichkeit dar, sieht sich also weder als Mann noch als Frau. Dazu gibt es viele abfällige Äußerungen bis hin zu Hasskommentaren, besonders in den Sozialen Medien.

Julian Burrmeister kommentiert. mehr...