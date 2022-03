Frustrierte Pfarrer – Wenn sich Seelsorger sinnlos fühlen

“Der Krieg hat uns überrollt”, sagt Host und Journalistin Cosmia Gill, “daher stellen wir in der ersten Folge drei Ukrainerinnen vor”. Sie hat gemeinsam mit der Kriegs- und Auslandsreporterin Julia Leeb den Podcast “Women in War” auf den Weg gebracht. “Weil die weibliche Perspektive bisher gefehlt hat”, erklärt Julia Leeb im Interview mit SWR2 Kultur Aktuell, “denn unsere Geschichtsbücher sind männlich dominiert.” Frauen haben hier immer nur eine Nebenrolle gespielt. Krieg sei eben nie nur Männersache. Das zeigen nun die porträtierten Heldinnen der Folgen zum Beispiel in Mexiko, Indien, Jemen, Kongo oder Albanien. Der Podcast startet am 24.3. und alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge unter anderem in die ARD-Audiothek. mehr...