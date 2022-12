Frühberufen und vielbeschäftigt – Der Komponist Ole Hübner

Ole Hübner, geboren 1993, nahm schon als Jugendlicher ein Kompositionsstudium als Frühstudent in Hannover auf. Schon mit Anfang 20 dirigierte er erste Werke auf der Bühne.



Hübner spielt Trompete und Orgel, doch seine Arbeiten sind mehr als nur Musik, greifen sie doch oft Elemente des Musiktheaters auf oder auf sogenannte neue Medien zurück. Obwohl seine Kompositionen längst an renommierten Häusern aufgeführt werden, will er weiter lernen: 2020 hat er sich deshalb zum Meisterklasse-Studium an der Musikhochschule in Dresden angemeldet.

Musikliste

A flor da vida

Flora Purim

CD: If you will

Kool thing

Sonic Youth

CD: Goo

The tower of Montevideo

Damon Albarn

CD: The tower of Montevideo

Bardarbunka

Salomea

CD: Salomea

Odam kireç tutmuyor

Derya Yildirim & Grup Simsek

CD: Dost 2



Zur Homepage von Ole Hübner