Mit Magnus Hirschfeld und seinem Institut für Sexualwissenschaft begann in Deutschland die moderne Sexualwissenschaft. Es hatte eine progressive Sicht auf Sexualität, die von den Nationalsozialisten diffamiert wurde und an die in Deutschland erst lange nach 1945 wieder angeknüpft wurde, sagt Rainer Herrn in SWR2. In seinem Buch „Der Liebe und dem Leid: Das Institut für Sexualwissenschaft 1919-1933“ zeichnet er ein lebendiges Bild dieses Pioniers und seiner Arbeit. mehr...