Die wesentlichen Impulse für die Klimadebatten im Bundestagswahlkampf seien von der Bewegung „Fridays for Future“ gekommen, sagt der taz-Journalist Bernhard Pötter im Gespräch mit SWR2: „Es hat in den letzten Jahren keine erfolgreichere soziale Bewegung als „Fridays for Future“ gegeben in Deutschland.“ So sei unter anderem das wegweisende Klima Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Frühjahr 2021 auch auf die Kritik zumeist junger Menschen an Politik und Lebensstil der älteren Generationen zurückzuführen.

Gleichzeitig sei weniger die Klima-Gesetzgebung problematisch, sondern die Umsetzung, die oft zu kleinteilig angegangen werde. Ähnliches gilt, so Pötter, für Klima-Themen im Bundestagswahlkampf: „Zwar wurde mehr über das Klima geredet als im Wahlkampf vor vier Jahren, aber die Art wie geredet wurde, ist ein Armutszeugnis.“ Große Fragen wie die nach dem Kohleausstieg oder dem Umbau der Mobilität seien eher schlagwortartig behandelt worden.

