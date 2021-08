per Mail teilen

Noam Brusilovsky, geboren 1989 in Israel, lebt seit 2012 in Berlin. Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Er inszeniert für Theater und Rundfunk, zuletzt "Broken German" nach dem Roman von Tomer Gardi (SWR), ausgezeichnet mit dem ARD Hörspielpreis 2017.

Ofer Waldman, geboren 1979 in Jerusalem, zog 1999 nach Deutschland als Mitglied des West-Eastern Divan Orchesters von Daniel Barenboim. Studium der Orchestermusik, Rückkehr nach Israel zum Studium der deutschen Literaturgeschichte. Lebt seit 2016 wieder in Berlin, promoviert an der Hebräischen Universität Jerusalem und der FU Berlin, schreibt politische Feuilletons und Features.

Staffel 1

Komposition Tobias Purfürst/ Yair Elazar Glotman

Regie Noam Brusilovsky

Produktion SWR 2018 mit freundlicher Unterstützung des ARD-Büros Tel Aviv und in Kooperation mit Deutschlandradio

Dramaturgie Manfred Hess



Mit:

Stephan Wolf-Schönburg als Erzähler

Orit Nahmias als Danit

Jerry Hoffman als Passagier

Anna Stieblich als Dolmetscherin

Aviva Joel als Chaviva

Dor Aloni als israelischer Koch / Demonstrant

Tobias Herzberg mit eigenen Texten als Feygele

Jeff Wilbusch als Shay / Demonstrant

Manfred Hess als Hörspielproduzent

Noam Brusilovsky als Noam Brusilovsky

Ofer Waldman als Ofer Waldman

Sowie Martin Niemöller, Marlene Dietrich und weiteren Originaltonstimmen aus Deutschland und Israel

Staffel 2

Komposition Tobias Purfürst/ Yair Elazar Glotman

Ton und Technik Christian Eickhoff und Tanja Hiesch

Regieassistenz Constanze Renner

Regie Noam Brusilovsky

Produktion SWR 2019 in Kooperation mit Deutschlandradio

Dramaturgie Manfred Hess



Mit:

Stephan Wolf-Schönburg als Erzähler

Idil Baydar als Jilet Ayse

Dor Aloni als Shay / Ran / Metzger / Kellner

Tobias Herzberg als Feygele

Shirly Lev als Shani

Meik van Severen als Jens / Max / App

Oscar Musinowski als Taxifahrer

Hannah Müller als Tal Alon/ Lisa/ Türsteherin

Tilla Kratochwil als Beamtin/ Bundespolizei/ Gisela/ Deutschlehrerin

Zizo Abul Hawa als Zizo

Orit Nahmias als Danit/ Orit Nahmias

Yousef Sweid als Yousef Sweid

Noam Brusilovsky als Noam Brusilovsky / Regisseur

Ofer Waldman als Ofer Waldman