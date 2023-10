qwqwi spielt mitten unter dem Publikum und verwendet dabei Stimme, DIY-Tools, analoge Klangerzeuger und Kücheninstrumente, um das Publikum mit frischem Saft, schreiendem Lärm und ass shaking riddim zu versorgen.

qwqwi performs in the center of the audience while using voice, DIY-tools, analogue sound generators and kitchen instruments to provide the audience with fresh juice, screaming noise and ass shaking riddim.