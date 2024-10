Wenn sich das Augenlicht trübt - Woche des Sehens

Die Aktionswoche des Sehens macht bis 15. Oktober auf die Situation sehbehinderter und blinder Menschen aufmerksam. Es geht auch um die vermeidbaren Ursachen von Erblindung.

Etwa 1,1 Milliarden Menschen weltweit sind von Sehbehinderungen betroffen. Als Hauptgründe für Sehstörungen und Erblindung nennt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Erkrankungen wie Hornhautverkrümmung oder Grauer Star. Nicht behandelt kann letzterer zum Erblinden führen. Experten gehen davon aus, dass etwa 90 Prozent der Sehbehinderungen eigentlich vermieden und gar geheilt werden könnten.

In Deutschland leben Schätzungen der WHO zufolge etwa 1,2 Millionen blinde und sehbehinderte Menschen.

Wann gilt man als sehbehindert, wann als blind? Als sehbehindert gilt ein Mensch, wenn er auf seinem besser sehenden Auge auch mit Sehhilfen nur bis zu 30 Prozent sehen kann. Bei einem Blinden sind es nicht mehr als zwei Prozent Sehvermögen, trotz Sehhilfen auf dem besser sehenden Auge. Quelle: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.

Die bundesweite Aktionswoche des Sehens will unter dem Motto "Klar sehen" auf die Prävention und den Umgang mit Sehbehinderungen aufmerksam machen. Zu den Trägern der Aktionswoche gehört unter anderem die Christoffel-Blindenmission (CBM).

Die Braillezeile ist ein Ausgabegerät für Blinde, welches Texte in Brailleschrift umwandelt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Viele Betroffene aus dem globalen Süden

Im globalen Süden seien viele Menschen von Erblindung betroffen, sagt der CBM-Vorstand Rainer Brockhaus im Gespräch mit SWR1. Es gäbe einen Kreislauf aus Armut und Behinderung. Obwohl viele der Sehbehinderungen vermeidbar seien, stelle die weitläufige Armut ein großes Hindernis dar, so Brockhaus.

"Vorsorge gibt es fast nicht. Wir versuchen das immer wieder bei unseren Partnerorganisationen auszubauen. Aber die Vorsorge erreicht nicht die Bevölkerung, erreicht vor allem nicht die ländliche Bevölkerung. Und die meisten Menschen im globalen Süden leben nach wie vor auf dem Land", sagt er. Erblindete Menschen würden zudem schneller in Armut verfallen.

Unbehandelte Augenerkrankungen hätten außerdem bei Kindern besonders schwere Konsequenzen, erklärt Brockhaus. "Erblindete Kinder können nicht zur Schule gehen, können keine Ausbildung wahrnehmen, können dann später nicht am Berufsleben teilnehmen".

Blinde Menschen am Rande der Gesellschaft

Erkrankte würden oft an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. "Es liegt zum Teil an einzelnen Mechanismen, auch in der Gesellschaft, bei einzelnen Menschen in den Gemeinden, in denen Blindheit, Krankheit oft immer noch als eine Strafe gesehen wird. Als eine Strafe Gottes, eine Strafe der Götter gesehen wird. Menschen, die eine Behinderung haben, die erblindet sind, die werden versteckt, es wird nicht zugelassen, dass sie zum Arzt gehen", erklärt Brockhaus.

Christoffel-Blindenmission Die Entwicklungsorganisation Christoffel-Blindenmission (CBM) agiert weltweit und wurde von dem Pfarrer Ernst Jakob Christoffel 1908 gegründet. Ihr Ziel ist es mitunter die Lebensbedingungen von Menschen mit (Seh-)Behinderungen zu verbessern – vor allem im sogenannten globalen Süden. Zudem setzt sich die CBM für mehr Chancengleichheit der Betroffenen ein.

Sehbehinderte und Blinde wünschen sich mehr Anerkennung

Auch Betroffene im globalen Norden müssen um gesellschaftliche Teilhabe kämpfen. Aktionen, wie die Woche des Sehens, sind für sehbehinderte und blinde Menschen wichtig, weil sie sich mit anderen Betroffenen vernetzen können. Luitgard Mayer ist von Geburt an blind und leitet die Bezirksgruppe Heidelberg des badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins. Bei einem monatlichen Stammtisch reden sich viele den Frust von der Seele. "Ein blinder Mensch ist meistens in Begleitung unterwegs. Und dann hat man das Problem, der Partner ist der Ansprechpartner und nicht ich selbst. Und das ist unser Kampf eigentlich", sagt Mayer.