Bleiben oder Gehen - Diskussionen um Schutz von Flüchtlingen

Aus Syrien sind viele Menschen nach Deutschland geflohen, weil in ihrer Heimat Krieg und Gewalt herrschen. Aber wie ist das heute? Ist die Lage in Syrien besser geworden?

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat vor kurzem entschieden, dass für Zivilpersonen in Syrien "keine ernsthafte, individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts mehr besteht". Bedeutet das Urteil jetzt, dass geflüchtete Menschen keinen Schutzstatus mehr erhalten und nach Syrien zurückgeführt werden könnten?

Eine Familie geht in die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Kein subsidiärer Schutz

Der Kläger in dem Verfahren war vor seiner Einreise nach Deutschland in Österreich zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er an der Schleusung von Menschen aus der Türkei nach Europa beteiligt gewesen war. Mit der Verurteilung hat der Syrer aus Sicht der Richter keinen Anspruch auf den subsidiären Schutz. Außerdem drohe ihm in Syrien keine politische Verfolgung. Nach Angaben des Gerichts ist der Kläger kurdischer Herkunft. Er stammt aus der Provinz Hasaka, die unter der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien steht. In dieser Region könne der syrische Staat weder Männer zum Militärdienst einziehen noch Strafen durchsetzen, so das OVG.

Subsidiärer Schutz Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. (…) Als ernsthafter Schaden gilt zum Beispiel die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder unmenschliche Behandlung oder Bestrafung oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Ein Flugzeug mit abgeschobenen Menschen hebt vom Baden Airpark ab. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Syrien - die Lage ist unverändert schlecht

"Die Menschenrechtssituation in Syrien hat sich leider nicht verbessert", sagt Jürgen Blechinger, Migrationsexperte bei der Diakonie in Karlsruhe. Für ihn steht das Urteil des OVG Münster in krassem Widerspruch zu den Gefährdungsentscheidungen namhafter Institutionen, insbesondere der Europäischen Asylagentur, des Auswärtigen Amts oder auch von Human Rights Watch. Blechinger schätzt Syrien nach wie vor als Risikostaat ein. Viele Menschen seien verhaftet und gefoltert worden und hätten schwere Menschenrechtsverletzungen erlitten. Dass das OVG Münster zu dem Ergebnis gekommen ist, in Syrien "drohe keine individuelle Gefährdung, nachdem die Gefährdungslage in allen Provinzen nach wie vor sehr hoch ist - das ist nicht nachvollziehbar", kritisiert Blechinger.

Es könnte zu Abschiebungen kommen

Für Blechinger ist es jetzt wichtig, wie sich die Rechtsprechung des OVG Münster weiterentwickelt und wie andere Gerichte entscheiden. Um den subsidiären Schutz zu erhalten, müssten Flüchtlinge dann immer eine individuelle, besondere Gefährdungslage glaubhaft machen. "Es würde dann auch Ablehnungen geben. Es würde auch Rückführungen geben. Also Menschen könnten dann nach Syrien abgeschoben werden", sagt Blechinger. Ein weiteres Problem könnte sein, dass möglicherweise auch das Bundesamt für Flüchtlinge (BAMF), subsidiäre Schutzentscheidungen widerruft, so der Migrationsexperte. "Das betrifft allerdings jetzt keine Personen, die inzwischen einen verfestigten Aufenthaltsstatus haben. Aber es würde sehr viel Unruhe in die Flüchtlingscommunity bringen", fügt Blechinger hinzu.

Kein Schutzstatus für Straffällige

Nach dem aktuellen Flüchtlingsrecht in der EU und nach der Genfer Flüchtlingskonvention, sind Personen, die schwere nicht-politische Straftaten begangen haben, von der Flüchtlingseigenschaft aber auch vom subsidiären Schutz ausgeschlossen, erklärt Blechinger. „Das ist auch völlig legitim und nachvollziehbar, dass diese Personen keinen Schutzstatus bekommen. Und interessant war jetzt bei der Entscheidung vom OVG Münster, dass es hier um einen Straftäter ging, der sowieso von der Flüchtlingseigenschaft und subsidiären Schutzeigenschaft ausgeschlossen war.“, sagt Blechinger.

Abschiebestopp In Syrien begann im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Zwischen 2012 und 2020 galt einen generellen Abschiebstopp. Dies wurde nicht weiter verlängert. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 gab es nach Afghanistan keine Abschiebungen. Für Rückführungen sind in aller Regel Abkommen mit den Herkunftsländern erforderlich. Deutschland unterhält derzeit weder zum Taliban-Regime in Kabul noch zur Regierung des syrischen Präsidenten, Baschar al-Assad, diplomatische Beziehungen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rät explizit davon ab, Menschen nach Afghanistan abzuschieben.

Konsequenzen aus dem Urteil

Für Blechinger werden Abschiebungen im großen Stil nach Syrien gar nicht funktionieren. Deutschland müsste dazu mit dem syrischen Staat kooperieren. "Und dann haben wir die Menschen in Duldungsstatus gebracht, mit viel weniger Rechten. Die Menschen hängen dann zwischen Abschiebung und vielleicht doch bleiben können", sagt der Migrationsexperte. Fatal sei der Glaube, "wir könnten bei hochgradig gefährdeten Menschen die Flüchtlingszahlen dadurch reduzieren, indem wir sie schutzlos stellen", so der Flüchtlingsexperte der Diakonie Baden, Jürgen Blechinger.