Während unserer Themenwoche zu Alternativen Heilmethoden haben wir insbesondere zur Homöopathie viel Feedback von den SWR1 Hörerinnen und Hörern erhalten.

Eine Auswahl ihrer Gedanken und Meinungen, die uns per Mail, Whatsapp und über die SWR1 App erreicht haben, finden Sie hier. Vielen Dank dafür!

Positive Erfahrungen

Bernadette Ritter

"Ich bin 70 Jahre jung und habe schon sehr lange die Homöopathie an meiner Seite. Sie wurde schon immer von der Pharmaindustrie im Zusammenarbeit mit den Ärzten boykottiert, zur Zeit auch wieder heftiger, da sich wieder mehr Menschen der Homöopathie zugewandt haben (...) Ich kann diese alternative Methode mit den wunderbaren Heilpflanzen dieser Erde jedem nur ans Herz legen, sie bringen dem menschlichen Körper sehr viel Gutes."

Das Gute an der Homöopathie ist oft, dass da jemand zuhört und sich wirklich mit einem Problem befasst. Beim Haus- oder Facharzt fühlt man sich oft nur abgefertigt.

Peter Elwert aus Kaiserslautern

"Ich glaube an die Wirkung der Homöopathie. Ich hab es am eigenen Körper mehrfach erlebt, dass ich von Krankheiten und Unpässlichkeiten "geheilt" wurde durch die Einnahme homöopathischer Arzneimittel. Natürlich hat diese Art der Behandlung ihre Grenzen. Genauso, wie die wissenschaftlichen Behandlungsmethoden auch. Oft heilt sich der Körper auch einfach selbst, wenn er noch dazu in der Lage ist. Wer heilt, hat recht."

Tanja Böhm aus Bad Neuenahr

"Selbstverständlich bin ich überzeugt sowohl von der Homöopathie als auch von weiteren Alternativen Heilmethoden!!! Ohne diese würde ich wahrscheinlich nicht mehr leben. Seit über 20 Jahren bin ich am Chronischen Fatigue-Snydrom auf Grund des Epstein-Barr-Virus erkrankt mit massiven Langzeitfolgen. Die Schulmediziner sind immer noch überfordert und stempeln uns als Psycho ab. Ein fataler Fehler... Siehe Post-Covid!!! Die alternativen Heilmethoden haben mir bei vielerlei Symptomen geholfen. (...) Sorry Ihr Lieben, aber das ist meine eigene Erfahrung, die ich mit vielen teile. Tolles Thema!!"

Ich glaube an die Homöopathie, habe auch schon gute Erfahrungen damit gemacht. Sie hat natürlich ihre Grenzen, aber neben der klassischen Medizin ihre Daseinsberechtigung.

Die Mischung macht's

Jennifer Kühnel aus Dierdorf

"Wichtig ist es einen guten Homöopathen zu finden, denn grundsätzlich ist es wie in der Schulmedizin: Wenn der Arzt die Ursache nicht erkennt und das falsche Medikament verschreibt, komme ich auch nicht weiter. Ich setze seit Jahren auf klassische Homöopathie, auch bei meinem Hunden und natürlich kam es auch schon vor, dass mehrere Versuche nötig waren, um Erfolg zu haben. Leider ist es so, dass viele ein sofortiges Wunder erwarten und wenn es nicht eintritt, wird die ganze Homöopathie in Frage gestellt. Ich bin der Meinung, dass Homöopathie und Schulmedizin sich auch wunderbar ergänzen können. Es muss nicht immer schwarz und weiß sein."

Bärbel Tropp aus Hennef Westerhausen

"Die Homöopathie ist eine Informationsmedizin. Nur weil man mit heutigen Technologien die Wirksamkeit nicht "messen" kann, hat sie trotzdem ihre Wirksamkeit. Gute Ärzte kombinieren die Homöopathie mit der unermesslichen Vielfalt der Phytotherapie und auch der konventionellen Medizin. Ich bin dafür, dass ein Miteinander und kein Gegeneinander gelebt wird. Ganzheitlichkeit, Dialog und Austausch sind die Werte der heutigen Zeit."

Homöopathie ist nicht gleich Naturheilkunde?

Nadine aus Neuwied

"Vielen Dank für dieses Thema! Die hohe Prozentzahl derer, die an Homöopathie glauben, liegt meines Erachtens auch daran, dass viele Menschen fälschlicherweise Homöopathie und Naturheilkunde in einen Topf werfen."

Susanne Neurohr aus Blieskastel

"Naturmedizin mit Heilkräutern ist etwas völlig anderes als Homöopathie, das wissen viele aber nicht. Die Leute setzen das gleich. An Naturmedizin mit Heilkräutern glaube ich, aber nicht an Heilpraktiker mit einer Schmalspur-Wochenendausbildung in einem VHS-Kurs. Homöopathie ist für mich Humbug. Bei einer Mittelohrentzündung habe ich mich zu Globuli überreden lassen, aber es half nur ein Antibiotikum."

Zweifel an Homöopathie

Andreas Corell, Dipl. Biologe, aus Rheinböllen

"Nachweislich ist insbesondere bei den sogenannten hohen Potenzen, also hohen Verdünnungen, überhaupt keines der angeblich wirksamen Moleküle in den jeweiligen Tropfen bzw. Globuli enthalten. Die Aussage der Homöopathen, diese hätten durch das besondere Schütteln ihren Abdruck in der verwendeten Flüssigkeit hinterlassen, ist naturwissenschaftlich betrachtet Nonsens. Die Homöopathie ist bis heute jeglichen Beweis für ihre Wirksamkeit schuldig geblieben und sollte keinesfalls von den Krankenkassen erstattet werden!"

Carmen Winter-Jockel

"Ich glaube nicht an die Homöopathie. Ich weiß, dass sie in vielen Fällen funktioniert. Schon vor 40 Jahren habe ich in der Veterinärmedizin miterlebt, dass sie hilft. Und Tiere wissen nichts von Placeboeffekten u. ä. mehr. Ich weiß auch nicht, warum der Mond Einfluss auf Ebbe und Flut hat. Aber dies ist immerhin bewiesen."

Sabine Mauer

"Wenn man an etwas glauben muss, damit es wirkt, dann wirkt es nicht. Homöopathie ist keine Medizin, sondern eine Religion. Allein die Herstellung der Zuckerkugeln ist reiner Hokuspokus mit dem sich gut Geld verdienen lässt. Der Inhalt der Mittelchen ist billiger Zucker, der mit ordentlich Profit verkauft wird. Und nur darum geht es. Es ist erwiesen, dass sie keine Wirkung über den Placeboeffekt hat. Homöopathie schadet, wenn Patienten zu spät richtig versorgt werden. Wenn ein Kind ein Jahr lang mit offenen Armen rumlaufen muss ist das gewiss kein Erfolg, sondern Quälerei."

Hinweis

Die hier abgebildeten Meinungen zeigen nur eine Auwahl der Zusendungen, die wir erhalten haben und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.