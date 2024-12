Mit ihrem Cover von "Stand By Me" erfüllen die vier Teenager von 4 The Cause nicht nur ihre christliche Mission, sondern feiern auch in den deutschen Charts Erfolge.

Vier Kids auf christlicher Mission

Jason Edwards, seine Schwester Shonna und die Cousins Bennie und Reshona stammen aus einer sehr christlichen, amerikanischen Familie aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Chicago. Sie wachsen mit viel Gebet und Gospel auf.

1993 gründen sie eine Gospelband, die "jungen Krieger für Christus": "Young Warriors for Christ". Sie haben viele Auftritte, gewinnen einen Talentwettbewerb und bekommen schließlich einen Plattenvertrag. Das erste Album ist ein reines Gospelalbum, wird aber in der entsprechenden Szene in den USA ein kleiner Erfolg.

4 The Cause singen Coversongs

Doch die Manager wollen mehr und irgendwie auch raus aus der christlichen Ecke. Zumindest ein bisschen. Die Band wird umbenannt in die "Young Warriors for the Crusade", also "Junge Kämpfer für den Kreuzzug" – nicht weniger missionarisch. Danach folgt der Name "Young Warriors for the Cause", und schließlich "4 The Cause". Klar – auch dieser Name steht für den christlichen Glauben. Aber nun ist es wenigstens nicht mehr ganz so martialisch.

Als sie ein Album mit Coverversionen veröffentlichen, die zur "frohen Botschaft" passen, sind die Bandmitglieder alle gerade mal um die 16 Jahre alt. Als Single erscheint "Stand By Me", der Klassiker von Ben E. King, der von Freundschaft und Vertrauen handelt.

4 THE CAUSE - Stand By Me

Kurzer Erfolg dank "Stand By Me"

Sie verpassen dem Song ein neues R’n’B-Gewand mit soften Rap-Elementen. Und das kommt an: Die Single wird zu einem der Hits des Jahres 1998. Allerdings fast nur im deutschsprachigen Raum. Sie touren, haben viele Auftritte und Shows, doch der Band geht schnell die Luft aus.

Sie veröffentlichen noch drei weitere Singles, wie das Bill Withers Cover von "Ain’t No Sunshine", doch danach ist Schluss. Das Management lässt sie fallen, die Band löst sich auf. Und die Mitglieder ziehen sich ins Privatleben und aus der Öffentlichkeit zurück. "4 The Cause" wird eines der kürzesten Strohfeuer der Popgeschichte. Schade eigentlich, denn gesungen haben sie richtig gut.