Schwitzige Hände, rasender Puls und Blackouts: Prüfungsangst kann sehr belastend sein. Mit diesen Tipps könnt ihr den Stress abbauen und entspannt in die nächste Prüfung starten.

Bewegung und die richtige Atmung gegen Prüfungsangst

Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode gegen aufkommende Prüfungsangst ist bewusstes Atmen. Tief in den Bauch zu atmen oder gezielte Atemübungen zu erlernen, kann helfen, das Nervensystem zu beruhigen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen.

Auch körperliche Aktivitäten wie Sport oder Yoga vor der Prüfung können den Stresspegel senken. Viele finden außerdem in Techniken wie der progressiven Muskelentspannung Entlastung. Dabei wird die Aufmerksamkeit gezielt auf einzelne Körperpartien gelenkt, die dann bewusst entspannt werden – eine Übung, die sich auch während der Prüfung anwenden lässt.

Ein weiterer einfacher Trick gegen die Prüfungsangst ist Lächeln. Wenn man sein Lächeln bewusst für eine Minute hält, trickst man sein Gehirn aus und senkt so den Stresspegel.

Die Vorbereitung ist wichtig

Gut vorbereitet zu sein und gelernt zu haben, ist natürlich das A und O, um sicherer in die Prüfung zu gehen. Besonders hilfreich ist es, Probeklausuren zu schreiben oder mündliche Prüfungen vor anderen zu üben. So bekommt man ein Gefühl für die Prüfungssituation und kann sich gezielt auf das einstellen, was einen erwartet.

Das hilft gegen negative Gedanken vor der Prüfung

Vorbereitung ist das eine, oftmals schleichen sich vor der Prüfung aber trotzdem noch negative Gedanken ein: Was, wenn ich alles vergessen habe und deshalb durchfalle? Die psychotherapeutische Beratungsstelle von der Uni Mainz rät dabei, sich bewusst zu machen, dass das nur negative Gedanken sind und nicht die Realität.

Versucht, die Situation mit einem klaren, rationalen Blick zu betrachten. Redet euch Mut zu und erinnert euch daran, dass ihr euch gründlich vorbereitet habt. Seid auch nicht zu hart mit euch selbst. Ein paar Fehler zu machen, bedeutet noch lange nicht, dass ihr durchfallt.

Momente der Ruhe finden für einen klaren Kopf

Ein Forschungsteam der Universitäten Gießen und Wien hat entdeckt, dass Stress tatsächlich ansteckend ist. Deshalb ist es am Prüfungstag besonders wichtig, sich bewusst abzugrenzen. Gönnt euch eine Auszeit, geht an die frische Luft oder hört Musik – solche Momente der Ruhe helfen, den Kopf zu klären. Niemand wird es euch verübeln, denn Aufregung vor einer Prüfung ist völlig natürlich.