Die 90er waren eine aufregende Zeit mit schrillen Mode-Trends und vielfältiger Musik. Von Pop über Eurodance bis Rock – hier fand jeder seinen Sound und die Musikszene boomte.

Auch heute ist die Musik der 1990er Jahre noch beliebt und darf auf keiner guten Party fehlen. Wir sind nochmal in das Jahrzehnt abgetaucht und haben uns gefragt, was 90er-Musikstars wie Lou Bega, SNAP!, Neneh Cherry oder die Cranberries eigentlich heute so treiben.

Lou Bega

Lou Bega lieferte mit seinem Ohrwurm "Mambo No. 5" den Sommerhit des Jahres 1999. Das Lied landete in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts, spielte viel Geld ein und löste einen Mambo-Boom in den Tanzschulen aus. In einem Interview mit SWR1 hat der Sänger erklärt, dass er nicht wirklich alle Frauen persönlich kannte, die im Lied vorkommen.

"Mambo No. 5" bringt auch heute noch die Tanzflächen zum Beben und Lou Bega steht weiterhin auf der Bühne. Doch den legendären Erfolg der 90er kann er, wie er uns verriet, nicht mehr toppen.

Zur offiziellen Homepage von Lou Bega: lou-bega.com

Neneh Cherry

Neneh Cherry feierte in den 90er Jahren große Erfolge und ist auch heute noch musikalisch aktiv. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Photoshot | -

Die schwedische Hip-Hop- und Jazz-Musikerin Neneh Cherry feierte in den 90ern große Erfolge mit Hits wie "I've Got You Under My Skin" (1990) oder "Woman" (1996). Nach ihrem dritten und sehr erfolgreichen Album "Man" beendete sie ihre Karriere vorerst im Jahr 1996.

2006 kehrte Cherry erst im Rahmen der Band CirKus zurück in die Musikwelt. Überraschenderweise folgte 2014 ihr Solo-Comeback mit dem Album "Blank Project". Erst vor einigen Jahren veröffentlichte Neneh Cherry mit "Broken Politics" (2018) und "The Versions" (2022) zwei neue Alben. Im Oktober 2024 veröffentlicht die inzwischen 60-Jährige ihre Memoiren.

Hier geht es zu Neneh Cherrys offizieller Instagram-Seite.

The Cranberries

The Cranberries veröffentlichten im Jahr 1994 den Rocksong "Zombie", der mit dem gewaltigen Gitarrenriff, starker Melodie und politischem Text zum Nummer-Eins-Hit wurde. Der Songtext behandelt den Nordirlandkonflikt. Im Jahr 2003 trennten sich die Cranberries, fanden aber im August 2009 wieder zusammen.

Als Leadsängerin Dolores O'Riordan im Jahr 2018 unerwartet im Alter von 46 Jahren starb, wollte die Band nicht ohne sie weitermachen. 2019 veröffentlichten sie ihr letztes Album "In The End", das nach dem Tod von O'Riordan aufgenommen wurde. Die drei Jungs sind aber nicht vollständig von der Bildfläche verschwunden und haben erst kürzlich einen Remix ihres Songs "Linger" veröffentlicht.

Zur offiziellen Homepage von The Cranberries: Cranberries.com

Dr. Alban

Der Doktortitel von Dr. Alban ist kein Scherz. Der Rapper hat mit 23 Jahren angefangen, Zahnmedizin zu studieren und anschließend eine eigene Praxis eröffnet. Musiker war er nur nebenberuflich, bis es für ihn in der Branche immer besser lief.

Seine Hits wie "It's My Life" und "Sing Hallelujah" verkauften sich mehrere Millionen mal und sorgen bis heute für ausgelassene Stimmung auf den Tanzflächen. Dr. Alban lebt heute mit seiner Familie in Stockholm, tritt aber noch regelmäßig auf.

Zur offiziellen Homepage von Dr. Alban: dralban.net

SNAP!

Mit "Rhythm Is A Dancer" gelang der Gruppe SNAP! der erste große Eurodance-Hit im Jahr 1992, mit dem sie weltweit die Tanzflächen eroberten. Hinter SNAP! steckten die Frankfurter Produzenten Michael Münzing und Luca Anzilotti sowie der Rapper Turbo B und die Sängerinnen Penny Ford, Niki Haris und Thea Austin.

Turbo B und Thea Austin sind noch im Musikbusiness aktiv und bringen ihre Hits gelegentlich live auf die Bühne. SNAP! selbst lebt weiter durch Sängerin Penny Ford und den Rapper Benjamin Lowe, die das Projekt seit den frühen 2000ern gemeinsam fortführen.

Zur offiziellen Instagram-Seite von Penny Ford