1976 haben die USA ihren 200. Geburtstag gefeiert.

Den Eagles war nicht zum Feiern zu Mute – sie waren im Studio um an ihrem neuen Album "Hotel California" zu arbeiten. Rausgekommen ist eines der besten und erfolgreichsten Alben der Rockgeschichte und eine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum, passend zum 200. Geburtstag.

In Songs wie "Hotel California", "Life In The Fast Lane" oder "The Last Resort" halten die Eagles sich selbst und der ganzen amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vor. Es geht um Umweltzerstörung, Rassismus, Exzess, Überfluss, Missgunst, Neid, Streit und Trennung.



"Hotel California ist ein Meilenstein, weil die Melodien klasse sind, die handwerklich musikalische Umsetzung perfekt ist und die Texte Substanz haben", sagt SWR Musikredakteur Christian Pfarr im SWR1 Meilensteine Podcast mit Moderator Frank König. Und Kollege Dave Jörg ergänzt: "Die Platte gehört einfach zur DNA der amerikanischen Rockmusik und hat nie ihre Faszination verloren."