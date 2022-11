Alle Sendezeiten der Weihnachtsfilm-Klassiker

Wann läuft in diesem Jahr eigentlich "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ? Und wie muss ich das Weihnachtsessen planen, um im Anschluss noch mit Familie Heinz Becker feiern zu können? Wir haben die Übersicht der ARD-Weihnachtsfilme.

Der Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder "Tři oříšky pro Popelku" läuft natürlich auch in diesem Jahr in gewohnter Manier mehrfach in der ARD.

Sendezeit Sender 27.11.22 - 15:35 Uhr Das Erste 04.12.22 - 12:00 Uhr BR 04.12.22 - 15:00 Uhr WDR 11.12.22 - 16:40 Uhr MDR 18.12.22 - 13:00 Uhr NDR 24.12.22 - 13:40 Uhr Das Erste 24.12.22 - 16:05 Uhr NDR 24.12.22 - 18:50 Uhr One 24.12.22 - 20:15 Uhr WDR 24.12.22 - 23:10 Uhr SWR 25.12.22 - 11:05.Uhr Das Erste 25.12.22 - 15:35 Uhr RBB 26.12.22 - 17:25 Uhr MDR 31.12.22 - 13:15 Uhr HR 01.01.23 - 14:10 Uhr SWR

Das Traumpaar der Weihnachtsfilme: Kaiser Franz Joseph und seine Sissi picture-alliance / Reportdienste ard-foto s1 Picture Alliance

Ob "Sissi" auch in diesem Jahr auch in der ARD ausgestrahlt wird ist uns derzeit nicht bekannt. Wir aktualisieren die Sendetermine für den Kultfilm mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm sobald als möglich. Bis dahin verweisen wir auf die Termine bei ORF2.

Sendezeit Sender 08.12.2022 - 14:10 Uhr ("Sissi") ORF2 09.12.2022 - 04:20 Uhr ("Sissi") ORF2 25.12.2022 - 15:45 Uhr ("Sissi") Das Erste 25.12.2022 - 17:30 Uhr ("Sissi, die junge Kaiserin") Das Erste 26.12.2022 - 17:30 Uhr ("Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin") Das Erste

Ricky Schroder spielte in dem 1980 entstandenen Film "Der kleine Lord" den "Lord Fauntleroy".

Sendezeit Sender 23.12.22 - 20:15 Uhr Das Erste 26.12.22 - 15:30 Uhr Das Erste

"Ne mir honn kenne Chrischtbaamspitz, sonst wärsche doch DO! Herrgott Dunnakeil nochemo!" ard-foto s1

Sendezeit: Sender: 24.12.22 - 15:30 Uhr Das Erste 24.12.22 - 17:15 Uhr SR 24.12.22 - 17:15 Uhr SWR

Loriot und sein "Weihnachten bei Hoppenstedts" gehört ebenfalls zu den TV-Highlights zum Fest. IMAGO IMAGO / United Archives

Sendezeit Sender 23.12.22 - 23:15 Uhr BR 24.12.22 - 15:05 Uhr Das Erste 25.12.22 - 14:10 Uhr BR

Sendezeit Sender 24.12.22 - 21:45 Uhr Das Erste

"James ... the same procedure as every year" - selbst wenn man den Text schon auswendig kann, zergeht er einem Jahr für Jahr auf der Zunge! dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch dieses Silvester und Neujahr darf der Klassiker "Dinner for One" im TV nicht fehlen. Wer bis dahin Sehnsucht nach Miss Sophie und Butler James hat, kann sich das Video in der ARD-Mediathek vorab schon einmal ansehen.