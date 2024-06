per Mail teilen

Jeder Hundemensch kennt die Momente, in denen nichts so läuft wie geplant: der Hund haut ab, wälzt sich im Fisch oder kloppt sich mit anderen Hunden.

Tierärztin Sophie Strodtbeck und SWR1 Hundeexpertin Annett Lorisz tauschen sich über genau diese Hunde-Momente aus, aber auch über die Situationen, in denen ihre Hunde sie zu den glücklichsten Menschen der Welt machen.

Sophie Strodtbeck hatte mit ihrem Beagle Herrn Meyer einen ganz besonderen Lehrmeister und hat so einiges von ihm gelernt. 18 Jahre Beagle Geschichten mit Herrn Meyer sind auch nachzulesen. Der Roman "Graue Schnauze, große Herz", das Sophie Strodtbeck zusammen mit dem Bestsellerautoren Michael Frey Dodillet geschrieben hat, bietet ein sehr unterhaltsames, witziges und gegen Ende auch ein bisschen trauriges Best of Beagles.