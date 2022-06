Heizkosten und Inflation: Rentnerin aus BW klagt gegen Energiepauschale

per Mail teilen

300 Euro sollen Erwerbstätige als Unterstützung wegen der hohen Energiekosten erhalten. Rentner:innen fallen raus. Gunhilde Köhler aus Pforzheim klagt dagegen.

Energiepauschale nur für Erwebstätige

Gunhilde Köhler aus Pforzheim ist Rentnerin und legt sich in Sachen Energiepauschale gerichtlich mit der Bundesregierung an. Die 300 Euro bekommen alle Erwerbstätigen, aber damit sind Rentnerinnen und Rentner raus, denn sie sind ja nicht erwerbstätig. Gunhilde Köhler nennt das eine "Schweinerei". Für so klare Worte gibt’s viel Applaus von Freunden und Bekannten.

Rentner und Studenten bekommen keine Unterstützung

Die rasante Verteuerung im Alltagsleben, sagt Gunhilde Köhler, bringt viele Menschen an den Rand dessen, was sie bezahlen und schultern können:

»Speziell Rentner mit kleinen Renten werden vom Schlag getroffen im Herbst, wenn die (Heiz-)Rechnungen kommen. Das ist eine Katastrophe!«

Wenn es sein muss, will Gunhilde Köhler damit bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Unterstützt wird sie dabei vom Sozialverband Vdk und der Gewerkschaft ver.di.