Um ihre Hitfestigkeit zu beweisen, begeben sich Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein aus dem SWR1 Team auf Spurensuche nach den größten Hits aller Zeiten in Baden-Württemberg.

Corvin Tondera-Klein SWR Jochen Enderlin

Während der Abstimmphase der SWR1 Hitparade sind sie werktags vom 11. Oktober bis zum 22. Oktober unterwegs, erzählen Geschichten rund um die größten Hits aller Zeiten überall in Baden-Württemberg und bekommen Aufgaben passend zu den Geschichten gestellt. Gelöst werden können die Aufgaben aber nur mit Hilfe der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Sie sind Deep Purple Fan? Dann halten Sie sich fest, was für eine steile Geschichte es mit Deep Purple bei Bad Urach auf sich hat. Dort haben sie vor 50 Jahren mal an einer 15 Meter hohen Felskante gespielt. Oder Sie gehen gerne auf göttliche Open Air-Konzerte, zumindest fühlte sich Carlos Santana dem Allmächtigen am Bodensee an einem ganz bestimmten Auftrittsort schon mal ganz nahe. Warum und wo genau, hören Sie in SWR1 Baden-Württemberg.

Wie können Sie mitmachen?

Jeden Tag stehen zwei Aufgaben an – und das in ganz Baden-Württemberg. Immer morgens und nachmittags erfahren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein von ihren Aufgaben – wenn Sie dann in der Nähe sind, brauchen die beiden Ihre Hilfe.

Also unbedingt Radio hören und mitmachen. Eine Belohnung für die Hilfe haben die beiden auch dabei.

Wo sind Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein unterwegs?