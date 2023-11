per Mail teilen

Am 17. Spieltag der 3. Liga empfängt der SV Waldhof Mannheim den FC Ingolstadt. Der SWR zeigt das Spiel in voller Länge im TV und im Livestream.

Der SV Waldhof Mannheim kämpft gegen den Abstieg in die Regionalliga, für den FC Ingolstadt geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe der 3. Liga. Der SWR überträgt die Partie am Samstag, 2.12. ab 14:00 Uhr live im TV, hier im Livestream auf swr.de/sport und auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport Fußball".

Moderation: Christina Graf

Experte: Rainer Scharinger

Reporter: Daniel Günther