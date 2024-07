per Mail teilen

Für die weltbesten Mountainbiker geht es am Samstag, 13. Juli in Aalen bei der Eliminator-WM um Medaillen. SWR Sport überträgt ab 16:30 live im TV, Stream und auf YouTube.

Am Wochenende verwandelt sich die Aalener Innenstand in einen spektakulären Weltmeisterschafts-Kurs, auf dem die besten Mountainbiker um WM-Medaillen kämpfen. Die Highlights der Eliminator-WM gibt es von 16:30 bis 18 Uhr live im SWR.

Mehr als 15.000 Zuschauer werden erwartet

Eliminator ist die schnellste Disziplin im Mountainbike-Sport. Jeweils vier Fahrerinnen und Fahrer sind auf dem zweiminütigen Rundkurs unterwegs. Sechs anspruchsvolle Hindernisse sorgen für Action und spektakuläre Rennen. Nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch die Taktik ist dabei entscheidend.

Zu den Favoriten zählt Simon Gegenheimer. Der in Aalen lebende Profi war 2021 Weltmeister und 2023 WM-Zweiter. Bei seinem WM-Heimspiel will der 34-Jährige nochmal ganz nach oben aufs Treppchen.

Bei den Frauen will sich Marion Fromberger in Aalen ihren großen Traum erfüllen. Die 23-Jährige vom Aalener Mountainbike-Racingteam gewann 2018 in China bereits eine WM-Bronze-Medaille.

Moderation: Holger Wienpahl

Kommentator: Patrick Stricker