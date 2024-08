"Ein neues Abenteuer beginnt": Biathletin Janina Hettich-Walz wird Mutter

Im Februar gewann Biathletin Janina Hettich-Walz in Nove Mesto völlig überraschend WM-Silber. Jetzt wird sie zum ersten Mal Mutter. Wie geht es danach weiter?

Vizeweltmeisterin Janina Hettich-Walz aus Schramberg im Schwarzwald wird den deutschen Biathletinnen in der kommenden Saison fehlen - aus einem freudigen Grund: Die 28-Jährige ist schwanger.

Janina Hettich-Walz: "Wir freuen uns unglaublich"

"Ein neues Abenteuer beginnt. Wir freuen uns unglaublich. In den Biathlonstadien sehen wir uns dann in der übernächsten Saison wieder", schrieb Hettich-Walz auf Instagram zu einem Foto mit ihrem Mann, auf dem sie ein Ultraschallbild in der Hand hält.

Olympia 2026 das große Ziel

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina d'Ampezzo sind weiterhin das große sportliche Ziel der Schwarzwälderin. Deshalb will Hettich-Walz, sofern möglich, noch eine Zeit lang weitertrainieren und auch an den deutschen Meisterschaften in Altenberg (28. August bis 1. September) und am City-Biathlon in Dresden (15. September) teilnehmen.

"In der Saison 2025/2026 ist es mein Ziel, wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen. Es gibt mittlerweile viele Beispiele von Athletinnen, die erfolgreich nach einer Schwangerschaft in die Weltspitze zurückgekehrt sind – das wäre auch mein Plan", sagte die WM-Zweite im Einzel in einer Verbandsmitteilung.