Biathlon-Experte Lesser: "Die Unbekümmertheit ist Julia Tannheimers großer Vorteil"

Shootingstar Julia Tannheimer vom DAV Ulm darf mit 19 Jahren zur Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide. Es könnte der Höhepunkt einer traumhaften Saison werden.

Für Julia Tannheimer ist bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide alles neu, sie darf Fehler machen und sie hat keinen Druck. Das heißt: Die Unbekümmertheit ist ein großer Vorteil für die 19-Jährige. Das sagte der frühere Biathlon-Star und heutige Experte Erik Lesser in der Sendung SWR Sport. "Es nimmt dir niemand übel, wenn du einen Fehler machst", so Lesser. Und mit dieser Unbekümmertheit ist sie von der Junioren-Weltmeisterin zum Profi gereift.

Julia Tannheimer: Der Shootingstar vom DAV Ulm

Mit 18 Jahren gab sie im vergangenen Jahr ihr Debüt im Weltcup in Ruhpolding und lief auf Platz 15 im Sprint und sorgte gleich für Aufmerksamkeit. Es folgten zweimal Gold und zweivmal Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Dazu ein Abitur mit der Note 1,1. Jetzt, mit 19, darf sie mit zur "richtigen" Weltmeisterschaft.

Ich schaue Biathlon seit ich ein kleines Mädchen bin. Man sieht die Stars ja immer im Fernsehen. Dass man jetzt mit denen zusammenläuft, ist echt aufregend.

Mit der Staffel und dem Sieg beim Weltcup in Hochfilzen hat Julia Tannheimer gezeigt, was sie kann. Sie hat aber auch schon Rückschläge hinnehmen müssen und mit einer Strafrunde den deutschen Sieg der Mixed-Staffel in Oberhof aus der Hand gegeben. "Sie ist nicht die erste, der das passiert in der Mixed-Staffel. "Das ist anderen großen Athletinnen auch schon passiert, das gehört zum Lernprozess dazu", ordnet der frühere Biathlon-Weltmeister Erik Lesser ein. Er glaubt, dass die deutschen Frauen zu den Medaillenkandidatinnen bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide zu zählen sind.

Julia Tannheimer ist ein Teil einer sehr jungen und starken Mannschaft, sagt Erik Lesser. Ob es für sie schon zu einer Medaille reicht, weiß er nicht, weil sie sich erst einmal zurecht finden muss. Anders ist das bei Franziska Preuß, der Trägerin des gelben Trikots. "Wenn sie selber nicht sagt, ich will eine Medaille gewinnen, dann hat sie den Leistungssport ad acta gelegt. Ich gehen schwer davon aus, dass sie eine Medaille für sich ausgewiesen hat", so Lesser.

Es ist die schönste Phase der Karriere, wenn man das erste Mal so richtig dabei ist - und dann auch noch so abliefert wie sie.

Weniger gut sind laut Lesser die Aussichten für die deutschen Biathlon-Männer, die noch keinen Weltcupsieg in diesem Winter holen konnten. Das Problem: Oft versagen die Nerven am Schießstand. "Im Kopf zwischen den Ohren ist da ein Fehler drin", sagt Lesser. Er glaubt, dass vor allem das Selbstvertrauen fehlt.

Erik Lesser glaubt also an die Frauen mit Julia Tannheimer und hofft, dass auch die Männer vielleicht überraschen und Medaillen gewinnen könnten. Die Biathlon-WM findet vom 12.-23. Februar statt und wird in der Schweiz in Lenzerheide ausgetragen.