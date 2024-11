Olympiasiegerin Darja Varfolomeev bringt Kinderaugen zum Strahlen

Weltklasse-Athletinnen und Athleten wie Darja Varfolomeev kamen am Tag des Kinderturnens zum TSV Schott Mainz, um den Nachwuchs von ihrer Sportart zu begeistern - und waren erfolgreich.

Mit fast 75.000 Kindern war der bundesweite "Tag des Kinderturnens" ein voller Erfolg. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hatte in Kooperation mit der Bewegungsinitiative "kinder Joy of Moving" den Nachwuchs in ganz Deutschland eingeladen, in die Welt des Kinderturnens reinzuschnuppern. In über 700 teilnehmenden Vereinen fanden Events rund um das Kinderturnen statt, das größte davon in Mainz. Dorthin war auch das Turn-Team Deutschland gereist, um nach dem Motto "Von und mit den Großen lernen" die Kinder in der Halle vom Turnen zu begeistern.

Das Motto des Tages: Zirkus

Hüpfen, Balancieren oder Jonglieren: Kunstturnen ist Akrobatik. Und was liegt da näher, als das Motto "Zirkus" für den Tag des Kinderturnens zu wählen. Quasi als Zirkus-Direktoren waren die deutschen Top-Stars wie Olympiasiegerin Darja Varfolomeev, Rekordmeisterin Elisabeth Seitz oder Weltmeister Lukas Dauser nach Mainz zum TSV Schott gekommen. "Es ist ganz, ganz wichtig, den Kindern eine Plattform zu bieten, wo sie hinkommen können, wo sie Spaß haben und sich bewegen können. Und wenn sie noch mehr Spaß haben, weil wir hier sind und sie mit uns Fotos machen können, dann ist es auch für uns eine Riesensache", erklärte Barren-Weltmeister Lukas Dauser, warum er gerne an solchen Veranstaltungen teilnimmt. Der frisch gebackene Vater eines Sohnes hatte jede Menge Tipps und Tricks auf Lager, die der Nachwuchs in Mainz dankbar angenommen hat. "Das sind Vorbilder, und ich finde es ziemlich cool, dass sie hier sind", freute sich Turnkind Matteo über den Besuch der Turnprominenz.

Darja Varfolomeev will Kinder begeistern

Darja Varfolomeev hat in Paris die Fans mit Ball, Keule und Band begeistert. In der Mainzer Sporthalle zeigte die Sportgymnastin den kleinen Zirkusartisten die ersten Schritte zu tollen Kunststücken. "Ich finde, die Rhythmische Sportgymnastik ist eine tolle Sportart. Da kann man krasse Sachen machen", erzählte Varfolomeev mit strahlenden Augen. "Man kann sich in diese Sportart verlieben und bleibt immer fit", weiß die Olympiasiegerin, die genau diese Begeisterung auch an die Turnkinder vor Ort vermittelt hat.

Mit Spaß bewegen lautet das Motto

Seit 2017 feiern die Deutsche Turnjugend (DTJ) und der Deutsche Turner-Bund (DTB) am zweiten Novemberwochenende den Tag des Kinderturnens. Jedes Jahr beteiligen sich deutschlandweit hunderte Vereine an der Aktion und öffnen ihre Türen, um Kindern einen bewegt-bewegenden Tag zu bescheren. Im Rahmen der diesjährigen Zirkuskind-Aktion absolvierten die Kinder ausgewählte Übungen, um die verschiedenen Geräte und die Anforderungen im Turnen spielerisch kennenzulernen. Beim Turnparcours konnten sie sich beispielsweise am Hindernissprung, Radschlagen und Purzelbaum versuchen oder sich der Balance-Challenge stellen. Der Parcours soll die Kinder mit Spaß für Bewegung und Turnen begeistern.

Große Begeisterung in der Halle

Und dieser Spaß am Üben war den Kleinen deutlich anzusehen: Es war ein erlebnisreicher Tag, der Spuren bei ihnen hinterlassen hat. "Mir haben die Kästen mit der Bank und der Matte unten gefallen, weil ich viele verschiedene Übungen daran machen konnte", meinte Leonie. Matteo fand es toll, "weil es so viele unterschiedlich Elemente gibt, wie Saltos oder Drehungen. Das macht mir am meisten Spaß." Und Esya denkt sogar schon viel weiter in die Zukunft: "Irgendwann würde ich gerne mal richtig gut turnen können, so dass alle sagen: Wow!"

Den Nachwuchs für den Turnsport zu begeistern ist das Ziel des "Tag des Kinderturnens". Das dürfte auch dank der Mithilfe der deutschen Spitzenturner und -turnerinnen in Mainz gelungen sein.