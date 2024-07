Schufterei, Schmerzen, Sehnsucht: 60 Sekunden Perfektion

Turner und Turnerinnen überzeugen mit Akrobatik, Athletik und Anmut. Die Doku-Serie "60 Sekunden Perfektion" in der ARD Mediathek zeigt, was hinter der scheinbaren Mühelosigkeit steckt.

Wieviel bist du bereit zu geben für 60 Sekunden Perfektion? Die Welt klebt vor den Screens, wenn bei den Olympischen Spielen in Paris Turnerinnen und Turner Akrobatik, Athletik und Anmut demonstrieren. Viele Jahre Schufterei gebündelt in 60 Sekunden Perfektion, in einer makellosen Übung auf der größten Bühne, die der Sport bietet. Zehn Zentimeter Balken liegen zwischen Gold und purer Verzweiflung. Die Doku-Serie "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" zeigt in vier Folgen in der ARD Mediathek den Kampf der besten Turner und Turnerinnen um Perfektion, Anerkennung und Selbstbestimmung im schönsten, aber auch härtesten Sport der Welt.

Der große Traum von Olympia

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz reißt sich wenige Wochen vor der WM 2023 die Achillessehne. In Rekordzeit muss sie ihr Comeback nach der schweren Verletzung schaffen für ihren Traum von einer Medaille bei den Olympischen Spielen. Lukas Dauser überwindet Selbstzweifel für sein Ziel, einmal der Beste der Welt zu werden und seine Karriere in Paris zu vergolden. Doch kurz vor der Ziellinie wirft ihn ein schmerzhafter Zwischenfall aus der Bahn. Pauline Schäfer-Betz lehnt sich gegen das System auf, in ihrem Kampf gegen Abhängigkeit und für mehr Selbstbestimmung. Wir erleben internationale Stars wie Rebeca Andrade und Simone Biles und sehen, wie sich das Kunstturnen weltweit neu findet nach den Missbrauchs-Skandalen der letzten Jahre.

Die vier Folgen in der Übersicht

Folge 1: Schmerzen

Deutschlands Frauenteam steht unter Druck. Ein einziger Tag, ein einziger Wettbewerb bei der WM 2023 entscheidet über die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Wir begleiten das deutsche Frauenteam auf diesem Weg zur Olympia-Qualifikation. Wir erleben die Rückschläge durch die schweren Verletzungen der beiden Europameisterinnen Elisabeth Seitz und Emma Malewski und lernen, dass im härtesten Sport der Welt der eigene Körper der härteste Gegner sein kann und dass im Einzelsport Turnen das Team über Triumph oder Tränen entscheidet.

60 Sekunden Perfektion - Folge 1: Schmerzen

Folge 2: Sieger

Lukas Dauser führt das deutsche Männerteam zur WM 2023. Der Kapitän der Nationalmannschaft wird angetrieben von seiner Sehnsucht nach Perfektion. Nach vielen Rückschlägen in den letzten Jahren nimmt er auch persönlich den letzten Anlauf zu Olympia. Für sein Ziel der Beste der Welt zu werden, muss Dausers‘ Familie alles unterordnen. Sein guter Freund und Mentor, Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, steht ihm zur Seite in einer schweren Zeit.

60 Sekunden Perfektion - Folge 2: Sieger

Folge 3: Skandal

In den USA hat ein System von Leistung um jeden Preis zum größten Skandal der Turnwelt geführt: zum sexuellen Missbrauch von Turnerinnen durch einen Teamarzt der Nationalmannschaft. Athletinnen wie Katelyn Ohashi, die einst als Wunderkind des Turnens galt, setzen sich ein für einen Kulturwandel, für mehr Selbstbestimmung. Auch nach Deutschland schwappt die Welle des Kulturwandels. Pauline Schäfer-Betz hat am Stützpunkt in Chemnitz den psychischen Missbrauch durch eine Trainerin angeprangert. Für manche war das der richtige Schritt, andere reagieren mit Unverständnis. Innerhalb des Teams nimmt der Kampf um den verbleibenden Platz für Paris Fahrt auf. Emma Malewski und Elisabeth Seitz bekommen eine neue Widersacherin.

60 Sekunden Perfektion - Folge 3: Skandal

Folge 4: Showdown

Wer holt den Platz für Paris? Für Elisabeth Seitz und Emma Malewski wird die Zeit knapp. Die 16-jährige Helen Kevric mausert sich zur Olympia-Kandidatin. Der Kampf Alt gegen Jung spitzt sich zu. Pauline Schäfer-Betz und Sarah Voss treffen im Trainingslager in Brasilien Superstar Rebecca Andrade und bekommen ganz neue Einblicke. Lukas Dauser feilt derweil an letzten Details für Paris und plant die Zukunft nach Olympia. In Frankfurt und Rüsselsheim entscheidet sich der Kampf um den letzten Platz.