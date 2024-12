Kellerduell auf Augenhöhe: TVB Stuttgart gewinnt gegen den VfL Potsdam

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zeigten die Stuttgarter ihre Qualitäten und feierten den Pflichtsieg gegen noch punktlose Potsdamer. Der Sieg ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt für den TVB.

Der TVB Stuttgart gewann in der Handball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten Potsdam am Freitagabend mit 29:24 (15:11) und holte sich damit den Pflichtsieg gegen die noch punktlosen Potsdamer. Beide Mannschaften zeigten enormen Kampfgeist, was zu einem ausgeglichenen Duell führte. Bester Werfer für Stuttgart war Daniel Fernandez (6 Tore/ 4 Siebenmeter) und Nils Fuhrmann für Potsdam (6 Tore).

Nur zwei Tabellenplätze zwischen Stuttgart und Potsdam

Potsdam startete gut ins Spiel. Nach einem schönen Angriff traf Fuhrmann zum ersten Tor des Abends, Kai Häfner holte aber nur wenige Sekunden später den Ausgleich. Danach entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Duell, in dem beide Mannschaften Qualität und Kampfgeist zeigten.

Kurz vor der Pause zog der TVB allerdings das Tempo an. Mit fünf Treffern in Folge setzten sich die Stuttgarter von ihrem Gegner ab. Kai Häfner traf zum 11:11, aus sechs Metern trafen Lenny Rubin (26. Minute) und Torben Matzken (30.), Fernandez traf zum 13:11 und versenkte seinen vierten Siebenmeter im Spiel.

TVB zeigt starke zweite Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte zeigten die Stuttgarter weiterhin ein starkes Spiel. Das erste Tor der zweiten Halbzeit ging an Jorge Serrano Villalobos (32.) zum 16:11. Danach entfernte sich der TVB immer mehr von seinen Gästen. Ante Ivankovic erhöhte in der 53. Minute zum 28:18. In der restlichen Halbzeit hielten die Stuttgarter einen Punkteabstand von mindestens fünf Toren. Wenige Minuten vor Spielende gelangen den Gästen aus Potsdam zwar noch vier Treffer in Folge, die verdienten Sieger waren am Ende aber die Stuttgarter.

Die Handball-Bundesliga der Männer geht nun in die WM-Pause. Diese findet vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien statt. Am 8. Februar geht der Ligabetrieb weiter und der TVB Stuttgart ist um 20:30 Uhr zu Gast beim VfL Gummersbach.

Klarer Sieg auch bei den Handballerinnen

Auch in der Handball-Bundesliga der Frauen gab es am Freitagabend zumindest auf einer Seite einiges zu Jubeln: Die HB Ludwigsburg gewann mit 33:23 (13:16) deutlich gegen die Handballerinnen vom TuS Metzingen. Beste Werferin war die Metzingerin Jana Scheib (7 Tore).